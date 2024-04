Wybory samorządowe 2024 w Podlaskiem. Tak przedstawiciele PiS z Białegostoku zareagowali na wynik wyborów

Czujemy ogromną satysfakcję i to podwójną. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwości jest liderem politycznym w Polsce, te wybory to potwierdzają. Mamy największy wynik w wyborach do sejmików. To pokazuje, że Polacy dzisiaj pokazali żółtą kartkę rządzącym - powiedział Jacek Sasin.