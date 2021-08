CLJ. Najstarszy zespół Jagiellonii rozpoczyna sezon. Pierwszym rywalem Stal Rzeszów

Trudno odmówić mu racji, bo w rozgrywkach nie ma takiej ciągłości, jak w seniorskiej piłce. Zawodnicy kończą określony wiek i przechodzą do starszej kategorii, a zespoły często trzeba budować prawie od początku. Poza tym, rocznik rocznikowi nie jest równy. Przykładem może być Korona Kielce, która najpierw w efektownym stylu zdobyła mistrzostwo Polski, by w minionym sezonie spaść z CLJ U-18.

- Nasza drużyna jest oparta o zespół, który poprzednio grał z powodzeniem w CLJ U-17. ale jest też spora grupa młodszych, zdolnych piłkarzy z rocznika 2005. Dlatego potrzebujemy trochę czasu na dotarcie się. Po czterech, pięciu kolejkach będziemy mądrzejsi co do naszych możliwości i siły rywali - przekonuje trener Zalewski. - Poza tym, najważniejsze jest, by nasi zawodnicy trafiali do kadry pierwszej drużyny, tak jak na przykład zrobili to Xavier Dziekoński, Kuba Orpik, Miłosz Matysik, czy Oliwier Wojciechowski. Oczywiście, nie zmienia to faktu, że chcemy grać jak najlepiej i wygrywać - dorzuca.