Futbol młodzieżowy. Tego jeszcze nie było! Jagiellonia Białystok ma pięć drużyn w CLJ

W najstarszej kategorii - Juniorów (rocznik 2003 i młodsi) Jagę poprowadzi trener Krzysztof Zalewski. W kategorii Juniorów młodszych w CLJ U-17 do ekipy trenera Tomasza Bernatowicza, opartej głównie na zawodnikach z rocznika 2005, dołączy zespół zbudowany z młodszych piłkarzy, którzy w barażach wyeliminował Olimpię Elbląg. Drużynę na szczebel centralny wprowadził trener Hermes, który jednak odszedł do Arki Gdynia i zastąpi go Norbert Beśka.

Podobna sytuacja jest w kategorii trampkarzy (CLJ U-15), w której do drużyny Przemysława Papiernika dołączył po wygranych z Varsovią Warszawa młodszy zespół trenera Rafała Muczyńskiego. W nadchodzącym sezonie beniaminka poprowadzi Marek Wasiluk.

- Z pewnością młodszym drużynom nie będzie łatwo, ale zawodnicy zyskają na grze z mocnymi, krajowymi rywalami znacznie więcej niż na występach w lidze wojewódzkiej - tłumaczy Kopczewski. - Zapewnienie optymalnej ścieżki rozwoju młodych piłkarzy jest dla nas ważniejsze niż wynik sportowy - dodaje.