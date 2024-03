Świąteczne fotografie

Królik czy zając wielkanocny?

Zające kojarzą się z nadejściem wiosny ponieważ w marcu i kwietniu można zaobserwować ich zachowania godowe. Króliki są często mylone z zającami, bo podobnie jak one mają charakterystyczne, długie uszy. Przez to podobieństwo w kulturze gatunki te zlały się ze sobą. Jednak od zawsze to zając był symbolem wielkanocnym, więc to jemu bardziej należy się ten tytuł zaszczytny tytuł - "wielkanocny".