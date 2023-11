Chóry z Polski i ze świata powalczą w Białymstoku o grand prix! To niezła gratka nie tylko dla miłośników muzyki chóralnej

-Jeśli chodzi o zagraniczne zespoły, to przyjadą do nas głównie z Litwy i Łotwy - wymienia Anna Moniuszko. - Będą też nasze rodzime, polskie chóry. Najdalszy przyjedzie z Limanowej.

- Przed nami wyjątkowe święto muzyki chóralnej - mówi Anna Moniuszko, dyrektor konkursu. - Skierowane jest nie tylko do tych, którzy już mieli okazję zaznać słodyczy tej muzyki, ale również do tych, dla których to będzie pierwsze z nią spotkanie. Kto wie, może zaowocuje to miłością na długie, długie lata.

Występy uczestników konkursu chóralnego oceni międzynarodowe jury

- Od samego początku istnienia konkursu ten skład jurorski jest międzynarodowy - twierdzi Moniuszko. - Chodzi o to, by spotkały się różne punkty widzenia muzyki chóralnej, aby ta ocena zespołów była jak najbardziej celna i wszechstronna.

PROGRAM KONKURSU

Pałac Branickich, Aula Magna, ul. Kilińskiego 1

Sobota, 2 grudnia

godz. 13 – rozpoczęcie Konkursu

godz. 13.10 – 13.25 - Chór Rozśpiewana/ Dyrygent: Anna Bednarska

godz. 13.25-13.40 - Chór Żeński Eufeme/ Dyrygent: Michał Jan BarańskI

godz. 13.40-14 - Chór Centrum Myśli Jana Pawła II/ Dyrygent: Jakub Siekierzyński

godz. 14.14.20 - Vilnius Tech Academic Choir „GABIJA”/ Dyrygent: Anna Miščenko

godz. 14.20-14.40 - Mixed Choir of The Stockholm School of Economics in Riga/ Dyrygent: Lauris Goss

godz. 14.40-15 - Przerwa

godz. 15-15.15 - Alla Polacca/ Dyrygent: Anna Bednarska

godz. 15.15-15.35 - Chór Limanovum przy Limanowskim Domu Kultury/ Dyrygent: Ivan Vrublevskyi

godz. 15.35-15.55 - Preili Music And Arts School Choir/

godz. 15.55-16.15 - Ązuoliukas Boys’ And Youth Choir/ Dyrygent: Miškinis Vytautas

Przerwa

godz. 18-19.30 - Otwarte warsztaty z Eriksem Esenvaldsem (grupy robocze: Chór Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Filia w Białymstoku; Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).