Cała walka Mamed Chalidow - Tomasz Adamek na KSW Epic w Gliwicach 24.02.2024. Kto wygrał? Mamed Chalidow poddał walkę po kontuzji

KSW Epic: Mamed Chalidow vs Tomasz Adamek - cała walka 24.02.2024

Mamed Chalidow - Tomasz Adamek - runda 1. KSW EPIC 24.02.2024

Starcie Adamka z Chalidowem od samego początku było zacięte. Chalidow okazał się wymagającym przeciwnikiem, poruszającym się w charakterystyczny sposób. Nawet dla doświadczonego zawodnika jak Adamek, legenda polskiego MMA była poważnym wyzwaniem. Mamed zastosował taktykę ataku z zaskoczenia, unikając bezpośredniego starcia. Często zmieniał pozycję, co stanowiło dodatkowe wyzwanie dla przeciwnika. W pierwszej rundzie obaj zawodnicy próbowali lepiej poznać i ocenić umiejętności rywala. Jednak co najmniej jeden mocny cios Chalidowa trafił w głowę Adamka. Ta runda była Mameda.

Tomasz Adamek - Mamed Chalidow - runda 2. KSW EPIC 24.02.2024

Druga runda zaskoczyła wszystkich. W pewnym momencie Mamed Chalidow złapał Tomasza Adamka za nogi i obalił go. Wyglądało to przekomicznie z racji tego, że obaj zawodnicy mieli walczyć w meczu bokserskim, a nie formule MMA. Czeczen przeprosił rywala. Widać było, że obalenie rodem z mieszanych sztuk walki, było instynktownym zachowaniem. Sędzia ukarał Mameda ostrzeżeniem i odjęciem punktu. Ta runda należała do Adamka.