Adamek vs Khalidov cała walka. Kto wygrał? Tomasz Adamek zwyciężył w KSW Epic. Mamed doznał kontuzji adek

Walka Mamed Khalidov vs Tomasz Adamek to starcie dwóch legend różnych sportów walki, które zmierzyły się na zasadach bokserskich podczas KSW Epic w Gliwicach. Kibice i eksperci rozważali wiele scenariuszy tego pojedynku. Choć mistrz świata w boksie był faworytem tego pojedynku, to legenda MMA zaskoczyła go ogromnie. Natomiast finał okazał się szokujący.