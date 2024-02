Budżet obywatelski w Białymstoku po raz 12. Do podziału będzie 15 mln. Na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie. Ale nie po połowie. OPRAC.: wal

Prezydent Tadeusz Truskolaski ogłosił nową edycję BO w przypadającym 27 lutego Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych. W Białymstoku działa ich ponad 1,4 tys. W 2023 r. przybyło ich 67 Wojciech Wojtkielewicz Zobacz galerię (5 zdjęć)

Jedna firma zgłosiła się do wykonania koncepcji "Zielonych ławek na Rynku Kościuszki". Jej oferta mieści się w oczekiwaniach finansowych miasta. Teraz jest analizowana przez urzędników. To zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. Tymczasem miasto rozpoczęło przygotowania do kolejnej, już 12. edycji, głosowania partycypacyjnego. Składanie wniosków rozpocznie się 4 marca i potrwa do 4 kwietnia. Do wydania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 jest 15 mln zł.