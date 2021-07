Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 2.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w podlaskim 2.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (2.07 9:07) nie ma prądu w podlaskim? powiat sokólski Bieniowce, 32, 34, 35

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat białostocki Gniła, od 53 do 63

2.07 od godz. 8:00 do 18:00 Izabelin, ul. Herbowa, ul. Dworska 40, 42, ul. Kasztelańska

2.07 od godz. 8:30 do 14:30 Białystok Białystok, ul. Gajowa 58, 60, 62, 64, 64A, 66, ul. Generała Józefa Hallera 17, 21

2.07 od godz. 6:00 do 19:00 powiat suwalski Zalesie, (kolonia - posesje nr: 1, 5, 7, 110 - stacja paliw BENZOL, maszt GSM - Orange), Żerczyce, (posesje nr: 106, 107, dz. nr 204)

2.07 od godz. 8:00 do 13:00 Planowane wyłączenia prądu w podlaskim powiat suwalski Ignatowizna, numery: od 4 do 9

5.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sejneński Wiłkopedzie, numery: 1, od 3 do 8, od 13 do 19, Widugiery, numery: 42, 45, Dziedziule, numery: 6, 7, 9

5.07 od godz. 9:00 do 13:00

Poluńce, numery: od 13 do 16

6.07 od godz. 8:00 do 15:00 Maćkowa Ruda, numery: od 55 do 58

6.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat augustowski Reszki, numery: od 14 do 34A

7.07 od godz. 8:00 do 14:00 Reszki, numery: od 2 do 8, od 11 do 41

8.07 od godz. 8:00 do 14:00 Popowo, bud. nr 41, bud. od nr 44 do nr 68, gm. Grajewo

14.07 od godz. 9:00 do 17:00 Popowo, bud. od nr 27 do nr 40, bud. nr 42, 43; gm. Grajewo

15.07 od godz. 9:00 do 17:00

Popowo, bud. od nr 27 do nr 40, bud. nr 42, 43; gm. Grajewo

16.07 od godz. 9:00 do 17:00 powiat łomżyński Stare Kupiski, ul. Łomżyńska bud. nr 31, 33, 35, bud. od nr 38 do bud. 62, 64, 66, 68, 72, ul. Dworna bud. nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Sklep, Straż pożarna; gm. Łomża

5.07 od godz. 8:00 do 15:00

Chomentowo, Uśnik, Uśnik-Dwór, bud nr 1, Wierzbowo, ; gm. Śniadowo

6.07 od godz. 7:00 do 20:00 Drogoszewo, ul. Długa bud. od nr 6 do 39, ul. Lipowa bud. od nr 1 do 23, ul. Nowa bud. nr 3, 4, 5, 6, 9, b/nr, ul. Słoneczna bud. nr 1, 2, 3, 4, ul. Spokojna bud. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Szkolna bud. od nr 2 do 21; gm. Miastkowo

6.07 od godz. 7:00 do 15:00 Stare Kupiski, ul. Łomżyńska bud. nr 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81a, 83, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 108, 108a, 110, 112, 112a, 114, 120, 122, 124, 138, 140, 140a, Masarnia, Stacja Paliw, Masarnia "Kuzia", ul. Jednaczewska bud. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 19, 25, 28, 29, ul. Kolejowa bud. nr 4A, 10, 12, 20, ul. Krótka bud. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7; gm. Łomża

6.07 od godz. 8:00 do 15:00

Stare Kupiski, ul. Cicha bud. nr 1, 3, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, ul. Dworna bud. nr 3 - Oczyszczalnia, ul. Krótka bud. nr 5, 6, 7, 10, 11, bud. od nr 13 do 23, ul. Miła bud. nr 4, ul. Łomżyńska bud. nr 79, ul. Spokojna bud. nr 2, 3b, 3c, 4, 5, 6a, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28a, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 41; gm. Łomża

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Kisielnica, bud. nr 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43b, 45, 47, 51, 53, 75, plac budowy na dz. 361/1; gm. Piątnica, Budy-Mikołajka, gm. Piątnica, Motyka, gm. Piątnica, Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, Górki-Sypniewo, gm. Piątnica, Górki-Szewkowo, gm. Piątnica, Rogienice Wielkie, ul. Piętak bud. nr 21, 22, 24; gm. Mały Płock, Pieńki Borowe, gm. Jedwabne

8.07 od godz. 9:00 do 11:00

powiat białostocki Józefowo, bud od nr 1 do 41; gm. Mały Płock, Ignacewo, bud nr 15, 16; gm. Stawiski

6.07 od godz. 7:30 do 15:30 Podleńce, 19, od 19a÷d, 20, 21, 21a÷e, 30a÷w, 31, 31a, 38, działki: 11/24, 126/4, 112/8, Letniki, dzialki: 111/36, 111/41

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 Zajączki, kolonie, Wojszki, kolonie

5.07 od godz. 8:00 do 11:00 Dorożki, Bogdanki, Tryczówka

5.07 od godz. 11:00 do 14:00 Bohdan, 1, 2, Podleńce, 32, 33

6.07 od godz. 8:00 do 14:00 Dorożki, PGR, spółdzielnia produkcyjna 55a

6.07 od godz. 8:00 do 11:00 Letniki, 1, 1A,1B, 1C, 1D, 1E, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12/2, 14, 14/1, 15, 59, 60, 61, remiza OSP, Tartak, sklep, Podleńce, 26, 27, 27A, 28, 28A, 28B, 28D, 28L, 28CA, wieża PPOŻ, leśniczówka, Ponikła, 57A, 57B, 59, od 59A do 59R, 70A, 70G

6.07 od godz. 9:00 do 15:00

Choroszcz, ul. Warszawska 6, 10, 12, 14, 28, 32, 32a, 36, 42, 44, ul. Aleksandra Chodkiewicza S8-L287-C1, ul. Chmielna 9, dz. 31/7, ul. Dzika 10, 12, 16, ul. Łąkowa 16, ul. Podleśna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10b, 11, 12, 12a, 13,, ul. Warszawska 66, Dzikie, zakład tworzyw sztucznych

6.07 od godz. 9:00 do 13:00

Księżyno, ul. Brukowa 5, 14, 16, 17, 17/1, 18, 23c, 25 RSOP, 26, stolarnia, kaflarnia, 29, 31, 33, 37, działki w sąsiedztwie

6.07 od godz. 10:00 do 13:00 Janowicze-Kolonia, Klewinowo, kolonie

6.07 od godz. 11:00 do 14:00 Niewodnica Korycka, ul. Olchowa 6, 8a

7.07 od godz. 8:00 do 11:00 Dołki

7.07 od godz. 8:00 do 11:00 Jeżewo Nowe, punkt S8, Kobylin-Borzymy, Marand

7.07 od godz. 8:00 do 14:00

Juchnowiec Dolny, kolonie od 80 do 97, zakład blacharsko-lakierniczy Auto Ptak, Hołówki Małe

7.07 od godz. 8:00 do 12:00 Choroszcz, Fasty, ul. Leśna, Dzikie-Kolonia, Dzikie, Żółtki-Kolonia

8.07 od godz. 7:00 do 8:30 Fasty, ul. Przytorowa, ul. Leśna, ul. Dzikowska, ul. Szosa Knyszyńska 101, 107, 109, pkp -przejazd kolejowy, Dzikie, od 3 do 47

8.07 od godz. 7:00 do 12:00 Łapy-Dębowina, Łapy-Szołajdy, Łapy-Pluśniaki, Suraż, ferma drobiu, przepompownia ścieków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

8.07 od godz. 8:00 do 11:00 Choroszcz, Fasty, ul. Leśna, Dzikie-Kolonia, Dzikie, Żółtki-Kolonia

8.07 od godz. 16:00 do 20:00 Osowicze, 39L, 39T

13.07 od godz. 9:00 do 12:00 powiat zambrowski Krajewo Borowe, Krajewo-Ćwikły, Stare Krajewo, Tabędz, bud nr 29, 30; gm. Zambrów

6.07 od godz. 8:00 do 18:00

Rutki-Kossaki, ul. Tartak Stary bud. od nr 23 do 66, 66A, Stacja bazowa "Centertel", Bloki SKR, Przepompownia Ścieków, Stacja Paliw Kossakowski; gm. Rutki

15.07 od godz. 8:00 do 18:00 powiat grajewski Święcienin, Mścichy, Borawskie-Awissa, Borawskie-Awissa-Kolonia, bud. od nr 30 do 40, Klimaszewnica, bud. nr 3, 9, 10, Konopki, gm. Radziłów

6.07 od godz. 8:00 do 18:00

Kuligi, gm. Rajgród, Ciszewo, gm. Rajgród, Stoczek, gm. Rajgród, Kozłówka, gm. Rajgród

8.07 od godz. 8:00 do 18:00 powiat kolneński Dzięgiele, bud. nr 13, 14, 33, 34, 35, 36, 38, świetlica wiejska, remiza; gm. Stawiski, Kurkowo, gm. Grabowo, Siwki, gm. Grabowo, Gnatowo, gm. Grabowo, Rosochate, gm. Grabowo

9.07 od godz. 8:00 do 11:00 powiat sokólski Korycin, ul. Ogrodowa 4, 4a, 4b, 5, 7, 9, 10, 12, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Pogodna 4, ul. Knyszyńska 2A(UG),2B,1,7,6,9,11,15,13,17,19,21,23,,25,27,31,33,33A,33B

6.07 od godz. 7:00 do 15:00

Jałówka, hydrofornia

6.07 od godz. 8:00 do 14:30 Jałówka, Bachmackie Kolonie, Kopciówka

6.07 od godz. 8:00 do 9:30 Trzcianka, 1, wieża telefonii komórkowej

6.07 od godz. 9:00 do 14:00 Jałówka, Bachmackie Kolonie, Kopciówka

6.07 od godz. 13:00 do 14:30 Nowy Ostrów, od 17 do 45, 51

7.07 od godz. 8:00 do 14:00 Nowosiółki, zakład tworzyw sztucznych

8.07 od godz. 7:00 do 20:00 powiat bielski Łuczaje, Łubice, Kowale, Filipy, kolonie od 64 do 68

6.07 od godz. 8:00 do 12:00 Augustowo, (nr nieparzyste od 141 do 199, nr parzyste od 190 do 202, cerkiew, działka 145/1)

5.07 od godz. 7:30 do 16:00 Treszczotki, (kolonia - posesje nr: 33, 36, 38, 39, 40, 43), Kożyno, (posesja nr 103)

6.07 od godz. 8:00 do 13:00

Piliki, (posesje nr 126 i 127), Pietrzykowo-Wyszki, (posesje nr 17 i 18)

7.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat moniecki Osowiec-Twierdza, działka 1348, Osowiec, zajazd, pole namiotowe, budynki w okolicy rzeki/plaży

12.07 od godz. 8:00 do 17:00

Knyszyn, ul. Rynek, ul. Szkolna, ul. Południowa

14.07 od godz. 7:30 do 9:00 Knyszyn, ul. Szkolna 37 BETEX

14.07 od godz. 7:30 do 16:00 Knyszyn, ul. Rynek, ul. Szkolna, ul. Południowa

14.07 od godz. 14:00 do 16:00 Białystok Białystok, ul. Kolejowa 5, 12, 12B, 14, 16, 22, ul. Zwycięstwa 2, 3, 3/1

3.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Gołdapska 4, 6, 8, 10, 21, ul. Kozłowa 3, 4, 5, 8, 10, 12, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, ul. Radzymińska 15, 17

5.07 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Różana 7, 9, 13, 15, ul. Rumiankowa 2, 4, 5, 8, 9, 9A/1, 10, 10/1, 12, ul. Słonecznikowa 25

6.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Baranowicka 131C, ul. Konstantego Ciołkowskiego 175, 175A, 175B, ul. Plażowa 2 oraz od numeru 17 do 45

6.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Gliniana 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 14, 14A, ul. Koszykowa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15A, 16, 16B, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 25, 26, 27, 29, 21, ul. Piasta 9A, 13, 14, ul. Skorupska 28, 30, 32, 34, ul. Słonimska 28, 32, ul. Stanisława Staszica 5, 8, 10A, 14, ul. Wiktorii 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 19

7.07 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Władysława Broniewskiego 19, 21, 23, 25, ul. Juliana Tuwima 1/1, 1/2, 1/3, 2

7.07 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. ks. Adama Abramowicza 1, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, ul. Świętego Rocha 3, 6, 8, 10, 12, 12A, 14

8.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Swobodna 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 24,28, 30, 32, 34, 36, ul. Szeroka 12A, 14, 16, 18

8.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72, 72A, 72B, 72C, 72D, 72E, 72F, 72G, 72H, 72F, 72M

9.07 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Piasta działka nr 912

9.07 od godz. 6:00 do 19:00 powiat siemiatycki Moszczona Pańska, (kolonia - posesje nr: 56, 60, 61, 63 i dz. nr 233)

5.07 od godz. 8:00 do 13:00

Runice, (kolonia - posesja nr 40), Wólka Zamkowa, (kolonia - posesja nr 45)

8.07 od godz. 8:00 do 13:00 Osłowo, (kolonia - posesje nr: 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, dz. nr 113)

9.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat wysokomazowiecki Grodzkie Szczepanowięta, (posesje od nr 1 do 14), Nowe Grodzkie, (posesje od nr 1 do 23)

5.07 od godz. 8:30 do 14:00 Wnory-Wypychy, (posesje od nr 2 do 20), Stare Grodzkie, (posesje od nr 29 do 32)

7.07 od godz. 8:30 do 13:30 Wnory-Pażochy, (posesje od nr 1 do 43), Wnory-Wiechy, (posesje od nr 1 do 39), Chojane-Piecki, (posesje od nr 1 do 12)

8.07 od godz. 8:30 do 14:00 Zalesie Stare, Zalesie-Stefanowo, (posesje od nr 1 do 9 i od 15 do 18)

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Wystartowała Loteria Szczepień