Bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko patronem 2024 roku w Białymstoku. Podlaska Solidarność wnioskowała o to do radnych

Józef Mozolewski, przewodniczący podlaskiej Solidarności, przedstawił wniosek do rady, podkreślając, że postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki jest dobrze znana wszystkim. To związkowcy wystosowali prośbę do radnych o uhonorowanie kapelana Solidarności. Mozolewski doniósł również, że złożył prośbę do władz krajowych związku, aby te zwróciły się do marszałka Sejmu o oficjalne ustanowienie 2024 roku rokiem Jerzego Popiełuszki w całym kraju.

W trakcie dyskusji na sesji nie pojawiły się żadne sprzeciwy. Wszyscy 28 radni jednomyślnie poparli wniosek, czyniąc rok 2024 rokiem upamiętnienia błogosławionego kapelana Solidarności.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli w województwie białostockim. Jego rodzice, Marianna i Władysław, prowadzili gospodarstwo rolne, mając pięcioro dzieci. Od najmłodszych lat wyróżniał się głęboką religijnością i codziennie pokonywał kilka kilometrów, by uczestniczyć w porannej mszy. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie, ale studia przerwało wcielenie do specjalnej jednostki wojskowej w Bartoszycach, co miało formę szykan wymierzonych w Kościół. Nie złamał się jednak i po wyjściu z wojska powrócił do seminarium.