Bielski Unibep SA buduje w Polsce. Wiecha na osiedlu Olimpijczyk w Łodzi [zdjęcia]

Inwestycja Grupy PHN realizowana jest w dzielnicy Polesie, w odległości około 6 kilometrów od centrum Łodzi. Osiedle Olimpijczyk to komfortowe miejsce do zamieszkania w otoczeniu terenów zielonych oraz w pobliżu ogrodu botanicznego, aquaparku i hali widowiskowej. Łatwo stąd dotrzeć do centrum medycznego, poczty, licznych sklepów i placówek oświatowych.

- To ważny moment, który przybliża nas do oddania mieszkań ich nowym właścicielom. Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie ze strony klientów, co w obliczu rosnącej konkurencji na rynku mieszkaniowym jest dla nas ogromnym sukcesem. W planach mamy uruchomienie nowych inwestycji mieszkaniowych w innych dużych miastach – powiedział Tomasz Górnicki, wiceprezes ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

