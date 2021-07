Bielski Unibud buduje w Krakowie. Wiecha zawisła na osiedlu Viva Piast

Osiedle Viva Piast w Krakowie to 9-kondygnacyjny budynek z atrakcyjną elewacją. To wymarzone miejsce do życia dla osób aktywnych. Wokół jest mnóstwo terenów zielonych do uprawiania sportu (m.in. trasy rowerowe), rekreacji (trasy spacerowe, parki, skwery) lub komfortowego spędzania czasu w towarzystwie bliskich i znajomych (kawiarnie, restauracje). W budynku są dostępne mieszkania zarówno, 2-pokojowe od 32 mkw., 3-pokojowe oraz 4-pokojowe o metrażu 79 mkw.

– Dla Victorii Dom inwestycja w Krakowie była wyzwaniem. To nasz debiut na nowym i wymagającym rynku. Dzięki wsparciu partnerów możemy powiedzieć, że to debiut udany. Zawieszenie wiechy jest symbolicznym potwierdzeniem tego stanu rzeczy. Mistrzejowice to niezwykle atrakcyjna z inwestycyjnego punktu widzenia lokalizacja. Pierwszy etap Viva Piast to także nasze pierwsze, ale nie ostatnie słowo, ponieważ w ostatnim czasie podpisaliśmy z Unibepem umowę na realizację II etap projektu – mówi Joanna Sosnowska, dyrektor działu technicznego Victoria Dom.