Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku już gotowa. W poniedziałek wypożyczalnia przyjmie pierwszych czytelników (zdjęcia)

Gamach biblioteki mieści się na Kampusie uczelni. Na wyciągnięcie ręki mają go więc studenci mieszczących się tam wydziałów.

Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia to aż 3250 m² powierzchni użytkowej, dwie kondygnacje, czytelnia z antresolą i wewnętrznym dziedzińcem oraz miejsce na blisko milion woluminów

Po dwóch latach od rozpoczęcia budowy i po wiej przeprowadzce księgozbioru i pracowni, nowa siedziba biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku w końcu, jak na razie tylko częściowo, zostanie oddana do użytku studentom i mieszkańcom miasta.

- Co ważne, biblioteka jest połączona z szeregiem innych naszych obiektów, z których mieszkańcy mogą lub za chwilę będą mogli korzystać. To Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, Uniwersyteckie Centrum Astronomii, Uniwersyteckie Centrum Kultury – wymienia rektor. – Biblioteka staje się kolejnym elementem jednego wielkiego kampusu, w którym, mam nadzieję, w przyszłości znajdą się wszystkie jednostki naszego uniwersytetu.

W magazynie biblioteki jest już ok. 600 tysięcy woluminów., Miejsca jest aż na milion. Z kolei w czytelni będzie dostępnych początkowo 80 tys. książek i czasopism. Ten zasób ma być zwiększany.

Na parterze jej gmachu jest hol wejściowo-wystawienniczy, wypożyczalnia książek, magazyn zaopatrzony w regały kompaktowe mierzące w sumie ok. 14 kilometrów długości, pracownie biblioteczne, pomieszczenia biurowe i techniczne. Przy wejściu głównym do budynku zamontowana została nowoczesna wrzutnia książek, dzięki której czytelnicy mogą zwracać wypożyczone egzemplarze bez konieczności wchodzenia do biblioteki, także poza godzinami jej pracy.