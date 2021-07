Białystok. Roboty drogowe i ulewa na Depowej. Droga zapadła się pod autem (zdjęcia)

- Pierwszego lipca około godz. 18 wyjeżdżałem z posesji. Dojechałem do bramy i nagle okazało się, że auto nie jedzie. Pomyślałem, że coś się stało i zaraz tył samochodu się zapadł. Wzdłuż posesji, także przed moją, były wykopane rowy. Nikt ich nie zabezpieczył. Nie było żadnej tablicy czy nawet kartki z informacją. Dlaczego, tak trudno było uprzedzić mieszkańców? Teraz mam uszkodzony samochód. Mówiłem im, że możemy się porozumieć: wystarczy spisać umowę z firmą ubezpieczeniową, która obsługuje wykonawcę, ale nic z tego. Kierownik robót ze Strabagu powiedział mi, że firma niczemu nie jest winna. Odesłał mnie do podwykonawcy, a ten znowu do Strabagu i zostałem z kłopotem sam - opowiada Wojciech Sawoniuk, mieszkaniec Depowej.