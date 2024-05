Białystok ponownie w gronie miast realizujących program Przestrzenie Sztuki Taniec! Zobacz kto będzie koordynował działania w mieście

Każdy z operatorów otrzyma dofinansowanie w wysokości 950 000 zł na realizację działań artystycznych i edukacyjnych. Rolę operatora białostockiej edycji będą pełnić wspólnie Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Ośrodek Kultury oraz Białostocki Teatr Lalek.

Nasz program to bogata oferta spektakli tanecznych, warsztatów, pokazów, spotkań, rezydencji choreograficznych oraz działań edukacyjnych - wymienia Karolina Garbacik, koordynator programu. - To dobra wiadomość dla całego regionu, ponieważ Przestrzenie Sztuki Białystok to działania w wielu ośrodkach kultury, m.in. w Łomży, Łapach, Ełku, Sejnach, Ostrowi Mazowieckiej, Olecku i Węgorzewie. Cieszymy się, że możemy kontynuować rozwój tańca w naszym regionie i już teraz zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach.