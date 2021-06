Białystok. Kierowcy muszą czekać w kolejce na zarejestrowanie pojazdu i załatwienie formalności w urzędzie miejskim (ZDJĘCIA)

Kierowcy narzekają, że załatwianie podstawowych spraw w białostockim Departamencie Obsługi Mieszkańców to gehenna. Do urzędu trudno się dodzwonić, często nie działa system elektronicznej obsługi, a na miejscu są kolejki.

- Korzystanie z usług departamentu przypomina czeski film. Dodzwonienie się do urzędu graniczyło z cudem. Jak już się udało, to termin rejestracji pojazdu został ustalony za miesiąc. We wtorek przyszedłem do urzędu i spędziłem dwie godziny w kolejce. Na miejscu mnóstwo ludzi, zamieszanie, ludzie poddenerwowani. Nawet jak przyjdziesz wcześniej to nic nie da, bo bilet wstępu możesz pobrać 10 minut przed umówioną wizytą. Niektórzy śpieszyli się do pracy. Ktoś się awanturował z urzędnikiem. Chaos i bałagan. Był też mężczyzna, który dwa miesiące czeka na odbiór stałego dowodu rejestracyjnego i nie może się dogadać z urzędem - poinformował redakcję kierowca, który we wtorek (8 czerwca) próbował zarejestrować pojazd. Ostatecznie udało się dopełnić formalności dzień później, podczas ponownej wizyty w urzędzie.