Białystok i święta majowe. Miasto rozda 230 sadzonek dębów i kokardy. Ale nie będzi tradycyjnych uroczystości na Rynku Kościuszki

W sobotę (1 maja) będziemy obchodzić 17. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji miasto zostanie udekorowane polskimi i unijnymi flagami. W samo południe, w centrum, ma zostać odtworzona „Oda do radości”. Tego dnia w centrum miasta zostaną ustawione stojaki, z których mieszkańcy będą mogli brać kokardy narodowe.

Czytaj też: Kłótnia od Odę do radości z wieży Ratusza. Miasto twierdzi, że odcięto prąd, by nie puścić hymnu UE. Dyrektor Muzeum: nie było mowy o Odzie

Dzień później (2 maja) w samo południe flaga na maszcie stojącym przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego zostanie podniesiona. Można będzie usłyszeć hymn Polski. W dniach 2-3 maja miasto oraz miejskie autobusy będą udekorowane polskimi flagami.

– Biel i czerwień, nasze narodowe barwy, to symbol osiągnięć Polaków, to znak naszego przywiązania do dziedzictwa przodków, do ich poświęcenia dla wolności i niepodległości. Bądźmy dumni z naszej flagi. Udekorujmy także nasze okna i balkony barwami narodowymi – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.