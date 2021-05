Białystok. Fatalny stan drzew przy ulicy Sienkiewicza. Magistrat zapowiada wymianę części z nich

Około piętnastu drzew wygląda jak szkielety. Są odarte z konarów i fatalnie okaleczone. Jeśli tak ma wyglądać hasło: "Zielone Płuca Polski" w Białymstoku, to jest mi wstyd - pisze Czytelnik w liście przesłanym do redakcji.

O sprawdzenie stanu drzew poprosiliśmy dr. Dana Wołkowyckiego z Katedry Środowiska Leśnego Politechniki Białostockiej.

- Rzeczywiście, drzewa tam są w miernym stanie. Trudno jednak powiedzieć, w jakim stopniu przyczyniło się do tego zbyt intensywne cięcie. Z pewnością główną przyczyną są złe warunki glebowe: znikoma powierzchnia przesiąkania wody, dodatkowo jeszcze ugniatana przez koła parkujących samochodów, zasolenie zanieczyszczenie gleby itd. Wszystko to można poprawić, odpowiednio zabezpieczając otoczenie pni. Mocne cięcie mogło pogorszyć stan tych drzew, ale być może była to już interwencja wymuszona zamieraniem koron - mówi dr Dan Wołkowycki