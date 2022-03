Białystok. Działa kolejny punkt zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy - przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

Punkt mieści się przed głównym wejściem do urzędu wojewódzkiego, przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

- To jest nasz, własny pomysł, bowiem pracownicy urzędu też chcą pomagać uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Akcja jest dobrowolna, ale nie dotyczy tylko urzędników. Dary do punktu może przynieść każdy, kto chce pomóc. Prosimy jedynie, aby mieszkańcy nie przynosili ubrań oraz sprawdzali terminy ważności produktów, które chcą dostarczyć do punktu pomocy - mówi Kamila Ausztol z biura wojewody podlaskiego.

Czytaj również: