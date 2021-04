Białystok. Czy deweloperzy przy każdej nowym bloku będą budować też parkingi dla rowerów? Chcą tego rowerzyści.

- Uchwała słusznie reguluje odległości inwestycji mieszkaniowych od przystanków, szkół i miejsc rekreacji, najbardziej jednak rzuca się w oczy, że około 50% treści uchwały stanowią zapisy obligujące inwestorów do tworzenia miejsc parkingowych dla samochodów. Nie ma tam natomiast żadnej wzmianki o miejscach parkingowych dla rowerów - podkreśla Piotr Tarasiuk z Rowerowego Białegostoku, jeden z sygnatariuszy apelu do prezydenta

Stowarzyszenie przypomina też, że miasto Białystok w swojej oficjalnej strategii (Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus) zobowiązuje się do przedkładania środków transportu zbiorowego oraz środków alternatywnych, jak np. rower, nad samochody prywatne. Rowerzyści przeanalizowali podobne dokumenty w innych miastach.

Rowerzyści rozumieją, że białostocka uchwała przyjmowana była pod presją czasu, aby zapobiec negatywnym konsekwencjom tzw. Lex Deweloper i mogło dojść do przeoczenia. Ale uważają, że błąd ten należy naprawić. I dlatego proponują dodanie do białostockiej uchwały następujących przepisów:

- Większość polskich miast, które przyjęły lokalne standardy urbanistyczne, uwzględniła w swoich przepisach obowiązkowe parkingi rowerowe. Co ważne, zrobiły tak nie tylko ośrodki metropolitalne (np. Warszawa, Poznań, Gdańsk), ale także te o regionalnym czy lokalnym charakterze (np. Kielce, Piła, Tczew) - wymienia Piotr Kempisty, z Rowerowego Białegostoku, jeden z sygnatariuszy apelu do prezydenta

Proponują też szczegółowe określenie co to jest miejsce do parkowania rowerów:

– To miejsce zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni, umożliwiające pozostawienie roweru, w którym możliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem. Miejsca do parkowania rowerów powinny być usytuowane możliwie jak najbliżej wejścia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc do parkowania lokalizuje się w miejscu zadaszonym (mogą być w budynku mieszkalnym). Minimum 20% miejsc lokalizuje się na zewnątrz budynku, nie dalej niż 25 m od wejścia. Zaleca się sytuowanie zewnętrznych miejsc do parkowania w miejscu dobrze widocznym, łatwo dostępnym, nie utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeżonym, monitorowanym oraz wyposażonym w osłonę przed deszczem

.

Rowerzyści podkreślają, że proponowane przez nich zapisy zapożyczyli z treści uchwał obowiązujących w innych miastach, gdzie ruch rowerowy jest często dużo większy niż w Białymstoku.