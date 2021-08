Białystok. Część punktów szczepień zawiesza działalność z powodu braku chętnych. Punkt w SP12 zlikwidowany

Jeszcze do niedawna w Białymstoku działały 3 punkty szczepień masowych organizowane przez tutejszy magistrat. Teraz pozostały już tylko dwa.

- Wojewoda podlaski decyzją z 28 lipca 2021 r. uchylił polecenie wydane prezydentowi Białegostoku w kwestii zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Szkole Podstawowej nr 12. Punkt został zlikwidowany - informuje Kamila Bogacewicz z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. - Osoby, które przyjęły pierwszą dawkę w zlikwidowanym punkcie, drugą dawkę będą mogły przyjąć w Revita Centrum Medyczne s.c., Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10/21A, Białystok lub w dowolnie wybranym przez siebie punkcie na terenie kraju.

Punkt szczepień w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku nadal działa w okresie wakacji, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia. Jako że zainteresowanie szczepieniami wyraźnie zmalało, punkt ograniczył pracę do dwóch dni w tygodniu - czwartku i piątku w godzinach 15.30-21.30. Rejestrować się można od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.