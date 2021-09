Białystok. Administracja osiedla Tysiąclecia chce wyciąć wierzbę przy Wołodyjowskiego 8E. Twierdzi, że drzewo jest chore

Wierzba rośnie przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza. Drzewo jest wyższe niż okoliczne czteropiętrowe bloki. Jego obwód mierzy kilka metrów. Na ogłoszeniu na nim wiszącym widnieje informacja, że ewentualne uwagi dotyczące wycięcia można było zgłaszać do 8 sierpnia. O dalszy los drzewa spytaliśmy administrację osiedla "Tysiąclecia"

- Według naszej oceny Wierzba przy ul. Wołodyjowskiego 8E jest drzewem chorym i może zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Drzewo zostanie zgłoszone do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Departament Ochrony Środowiska wyznaczy termin oględzin i sam oceni stan fitosanitarny drzewa. Jeśli urząd potwierdzi nasze podejrzenia co do stanu drzewa, to dopiero wtedy wyda decyzję zezwalającą na wycinkę drzewa lub nie. Na okres 30 dni wywieszone zostały ogłoszenia dotyczące planowanego zgłoszenia drzewa do Urzędu Miejskiego w Białymstoku, wpłynął jeden pisemny sprzeciw - mówi Marta Okuła, starszy inspektor ds. administracyjno-technicznych administracji osiedla "Tysiąclecia" Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.