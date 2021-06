Bez prądu w podlaskim. Gdzie 24.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (24.06 10:09) nie ma prądu w podlaskim?

powiat suwalski

Turówka Stara, dz. 23/7, domki letniskowe

24.06 od godz. 7:00 do 15:00

Czerwonka, od 1 do 26, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe przerwy

24.06 od godz. 8:00 do 18:00

powiat augustowski

Netta Pierwsza, od nr 49 do nr 60

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

Bargłów Dworny, 4, 6,7 od nr 16 do nr 32, nr 64

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

Wólka Karwowska, 28, 29, 48, Karczewo, od 1 do 15, Woźnawieś, od 1 do 92, od 99 do 106, 116

24.06 od godz. 10:00 do 15:00

Skieblewo, kolonie od nr 6 do 16

24.06 od godz. 8:00 do 11:00

powiat łomżyński

Rostki, bud nr 1, 2, 13, Grabnik - bud nr 4; gm. Jedwabne

24.06 od godz. 8:00 do 15:00