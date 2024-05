Babciowe w tym roku. Kto będzie dostawał 1 500 zł miesięcznie, a kto sporo mniej?

Mamy dobre wiadomości dla wszystkich, którzy mają małe dzieci. 15 maja, przegłosowaniu poprawek senackich, Sejm przyjął ustawę aktywny rodzic, czyli tzw. babciowe – poinformował (20.05) podczas konferencji w Białymstoku szef podlaskiej KO poseł Krzysztof Truskolaski.

Program ma zostać wprowadzony 1 października tego roku, ale najpierw ustawę musi podpisać Prezydent RP. Ustawa wspomagać rodziców, którzy po 12 miesiącu życia dziecka (czyli po urlopie macierzyńskim lub tacierzyńskim) wrócą do pracy. - Jeśli tata lub mama wybiorą aktywność zawodową otrzymają 1 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Świadczenie to będzie obowiązywało do 12-go do 35-go miesiąca życia dziecka. Te środki będzie można przeznaczyć na nianię, babcię lub zatrzymać je dla siebie – tłumaczył poseł Truskolaski i dodał, że roczny koszt programu to 9 mld zł. Program składa się z trzech modułów: pierwszy to 1 500 zł babciowego, drugi to żłobkowe i dofinansowanie do 1 500 zł na żłobek, a trzeci to tzw. aktywność w domu: - Jeśli żadne z rodziców nie zdecydują się na powrót do pracy otrzymają 500 zł miesięcznie, bez spełniania jakichkolwiek kryteriów. Uważam, że to program sprawiedliwy i bardzo pro demograficzny, bo aktywizuje rodziców i będzie służył wielu osobom – podkreślił Truskolaski.

Dodał ponadto, że program nie ma żadnych progów dochodowych , ale żeby otrzymać 1500 zł do pracy musi wrócić oboje rodziców.

Gdy zrobi to jeden wsparcie wyniesie 500 zł miesięcznie.

Gdy rodzice zawrą z babcią na emeryturze umowę na opiekę, państwo będzie opłacało za nią składki.

Rodzice samotni otrzymają również 1 500 zł, a rodzice dzieci z niepełnosprawnościami 1 900 zł miesięcznie. Jak zauważył przedstawiciel rządu w Podlaskiem, wojewoda Jacek Brzozowski, program wprowadzony przez rząd PiS zbankrutował. Mimo wypłat najpierw 500, a potem 800 zł, dzietność Polaków dramatycznie spadła. Według GUS, w kraju w 2023 roku urodziło się ponad 270 tys. dzieci, podczas gdy w 2017 roku – ponad 400 tys.

- Tym samym dołączyliśmy do krajów o najniższej dzietności. Teraz rząd wprowadzając nowy program przystosowuje go do indywidualnych potrzeb rodziców. Program ma trzy moduły i to rodzice zdecydują, z którego modułu skorzystają – zapewnił wojewoda podlaski.

Z kolei przewodnicząca Rady Miasta Białystok Katarzyna Jamróz apelowała, by mieszkańcy miasta szeroko korzystali z tego programu i wybierali te opcje, które najbardziej im odpowiadają. - To jest program wielopokoleniowy, który zachęca do tego, by mieć dzieci. To finansowa zachęta dla wszystkich, którzy boją się mieć dzieci, by nie stracić pracy. Poza tym ta pomoc jest też ukierunkowana na wsparcie seniorów, bo dziadkowie, którzy opiekują się dziećmi, ale nie zawsze otrzymują za to gratyfikację, a tu będą mogli poprawić swój poziom życia - dodała radna Ewa Tokajuk. Dokumenty będzie można składać elektronicznie do ZUS m.in. za pośrednictwem PUE ZUS, mObywatel, wszystkie szczegóły będą znane po podpisaniu ustawy przez prezydenta. W konferencji uczestniczyli również: marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wiceprzewodniczący RMB Marek Tyszkiewicz i przedstawiciele białostockich radnych.

