Astoria jesienią 2021 roku ponownie otworzy swoje drzwi. Będzie to zupełnie nowe miejsce w centrum Rynku Kościuszki

To ona rok temu wydzierżawiła Astorię na 27 lat od Społem Centrum Astoria. Od tamtej pory ten kultowe miejsce w Białystoku było zamknięte. Jesienią ma to się zmienić.

Mam nadzieję, że Astoria już niedługo stanie się takim miejsce, które białostoczanie lub przyjezdni wybiorą na spędzenie wolnego czasu w sposób niebanalny, ciekawy. I to będzie pierwsze miejsce, do którego się zwrócą - mówi Marek Masalski, prezes grupy Łączy Nas Praca.

- Przygotowaliśmy już repertuar weekendowych wydarzeń dla dorosłych, uzupełnimy je wydarzeniami skierowanymi do młodszych odbiorców, choć nie tylko ze szkół i przedszkoli - wylicza Sylwia Lubieniecka, dyrektor Nie Teatru. - Poza tym Nie Teatr dysponuje dodatkową przestrzenią w nowej części Astorii, przeznaczoną do działań twórczych, warsztatowych, rozwijających potencjał naszych mieszkańców. Docelowo będziemy dążyć do sytuacji, w której codziennie w Nie Teatrze będzie się coś działo.

- To nie są powierzchnie, którymi sami chcemy zarządzać. Od samego początku były przygotowane na wynajem - podkreśla prezes Łaczy Nas Praca. - Co prawda pandemia przesuwa terminy, ale myślę, że nie będzie to trwało zbyt długo. Gdy ustabilizuje się sytuacja i zniknie widmo lockdownów, bo to jest największe zagrożenie dla naszych najemców, to pomieszczenia te szybko się zapełnią. Tym bardziej, że same spotkania w sali teatralnej, będą wymagały dodatkowych miejsc z możliwością konsumpcji posiłków lub kawy przed czy po przedstawieniu.