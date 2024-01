Areszt dla pedofila, który chciał uwieść 13-latkę z Podlaskiego. W domu miał dziecięcą pornografię. Sprawa jest rozwojowa Izabela Krzewska

Jak ustaliliśmy z dziewczynką z woj. podlaskiego podejrzany nawiązał kontakt tuż po upływie okresu próby w związku z prawomocnym wyrokiem za podobne przestępstwa o charakterze pedofilskim

Śledczy namierzali go 4 miesiące. Niedoszła ofiara do dziewczynka z Sokółki, a podejrzany - 34-letni mieszkaniec Wrocławia. To tam zatrzymali go podlascy policjanci. Według ich ustaleń mężczyzna wiedział, że poznana w internecie osoba jest nieletnia. Mimo to proponował jej seks. W przeszłości karany był za przestępstwa o charakterze pedofilskim, a w mieszkaniu przechowywał dziecięcą pornografię. Trafił do aresztu.