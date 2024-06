10 lat Białostockiej Komunikacji Rowerowej. Prezydent podsumował dekadę z rowerem miejskim. Zrobił też kółko BiKeRem na Rynku Kościuszki

Pani Alina wypożycza rower miejski od 2015. Od tamtej pory zrobiła to już 3,2 tys. razy, Najwięcej z użytkowników systemu. Od władz miasta i operatora roweru miejskiego dostała w czwartek pamiątkową, żółtą koszulkę (w kolarstwie to kolor koszulki lidera) oraz specjalny voucher na bezpłatne korzystanie z rowerów w mieście do końca przyszłego sezonu.

T.Maleta