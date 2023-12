Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie krótkie. Wesołe i radosne wierszyki bożonarodzeniowe. GOTOWE NA SMS, FB, MESSENGER

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Wesołe i radosne wierszyki bożonarodzeniowe. GOTOWE NA SMS, FB, MESSENGER

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,

By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, by spokojna przerwa ukoiła złość

By Sylwester zapewnił szampańską zabawę, a kolędowych śpiewów nie było dość!

Piękne życzenia SMS na Boże Narodzenie. Życzenia bożonarodzeniowe poważne, tradycyjne

Wigilijny nadszedł czas, całujemy mocno Was chcemy złożyć Wam życzenia w Dniu Bożego Narodzenia, niechaj Gwiazdka Betlejemska, która świeci Wam o zmroku doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku!