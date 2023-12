Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Gotowe do wysłania piękne, dowcipne, ciepłe. Życzenia SMS na święta i Nowy Rok!

Życzenia świąteczne z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się nowego - 2024 roku według kalendarza juliańskiego. W tym artykule zebraliśmy życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Znajdziesz tu śliczne, tradycyjne i śmieszne wierszyki na Boże Narodzenie. SMSy gotowe do wysłania nawet w ostatniej chwili przed Wigilią. Sprawdźcie i wyślijcie bliskim i znajomym piękne życzenia, by sprawić im radość w tym trudnym dla wszystkich czasie. To przecież nasza polska tradycja. Winszowanie z okazji świąt i życzenia noworoczne każdemu sprawią radość.

Życzenia świąteczne 2023. Nie zapomnij o życzeniach na Boże Narodzenie 2023 Tegoroczne Boże Narodzenie powinniśmy spędzić razem z najbliższymi i życzyć im wszystkiego co najlepsze.

Z tej okazji specjalnie dla Was przygotowaliśmy najpiękniejsze i najcudowniejsze życzenia świąteczne, które można wysłać swoim bliskim i znajomym. Na pewno będzie im miło, gdy je przeczytają. Najlepsze życzenia na Boże Narodzenie. Powinszowania na Wigilię i święta Bożego Narodzenia. Życzenia gotowe do wysyłki w SMS

Czego życzyć na Boże Narodzenie?

Miłości. Ciepła. Bliskości. W dziwnych czasach dobrego słowa i wspomnienia momentów, gdy gromadziliśmy się przy jednym stole. Wesołych świąt, Kochani. - brzmi treść życzeń, w których wyglądamy normalności i wspominamy święta w minionych latach.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE. Śmieszne i poważne życzenia bożonarodzeniowe

Lawiny szczęścia,

potopu miłości,

lampek migania,

kolęd śpiewania.

Prezentów co nie miara,

wiele kolędników

oraz Sylwester do rana

z lampką szampana!

Wesołych Świąt

Niech te Święta, tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek,

niechaj gwiazdka z nieba leci.

niech Mikołaj tuli dzieci,

biały puch niech z góry spada,

niechaj piesek w nocy gada.

niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie! Najpiękniejsze życzenia świąteczne 2023. Gotowe życzenia do wysłania Poniżej zebraliśmy życzenia na tegoroczne święta Bożego Narodzenia, które możesz skopiować i wysłać swoim najbliższym lub wpisać na okolicznościową kartkę. Mogą również posłużyć za inspirację do stworzenia własnych życzeń świątecznych. Przy okazji życzymy, by tegoroczna Wigilia i Boże Narodzenie były czasem pełnym ciepła, miłości oraz oddechu!

Mijający rok pokazał, że nigdy niczego nie możemy być pewni w życiu. Nie ma stałości. Nie odkładaj na ostatni moment, by powiedzieć bliskim, że ich kochasz. Żyj tak, jakby każdy dzień był ostatnim. Ciesz się nie pieniędzmi, a ludźmi i rozmowami z nimi. Bo tylko to się liczy. Wesołych świąt! Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia,

radości z przebywania z bliskimi i rodzinnego ciepła. *** Wiary, która odmieni nasze serca,

Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.

I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia! *** Świąt wesołych i zdrowych,

wyzwań w życiu nowych.

Uśmiechu i marzeń spełnienia,

mniej biegania, więcej wytchnienia.

Radosnych świąt Bożego Narodzenia! Cudownych, białych, miłych, radosnych,

pogodnych, spokojnych, zdrowych Świąt

upływających we wspaniałej atmosferze.

Życzenia świąteczne śle...

***

Pięknie ubrana pachnie choinka,

przy stole siedzi cała rodzinka

i wszyscy razem życzymy Ci szczerze,

radosnych Świąt w miłości i wierze. ***

Ile ozdób na choince,

ile kartek leży w skrzynce,

ile potraw jest na stole,

ile siana masz w stodole,

ile spadło w górach śniegu,

ile czasu spędzasz w biegu.

Tyle w święta miej radości,

dobra, ciepła i miłości. ***

W Bożego Narodzenia Czas,

niech miłość będzie w nas,

niech pokój wokół panuje,

a dobro nad złem króluje! ***

Już Mikołaj grzeje sanie,

czego pragniesz niech się stanie.

Każde z marzeń skrytych w głębi,

Święty Dziadek może spełnić.

Pięknych i radosnych chwil życzy…

***

Gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli,

Gdy Stary Rok w Nowy się zamieni,

Przyjmij gorące me życzenia,

Niech się Ci spełnią wszystkie marzenia. *** Magicznego świątecznego czasu,

choinki pachnącej – z lasu.

Przy stole uśmiechniętej rodziny,

radości z życia, nie na godziny.

Pokoju w sercach życzę

i głośno „Wesołych świąt!” krzyczę! *** Choć to będą święta inne niż wcześniej,

nie zapominam złożyć życzeń najdonośniej,

Mnóstwa pod choinką prezentów,

A w przyszłym roku jak najmniej życiowych zakrętów,

Poza tym dużo uśmiechu i radości,

I pochłaniania życia w całości.

Rok 2023 musi być dobry,

szczęśliwy i szczodry! Życzenia świąteczne 202.0 Złóż bliskim piekne życzenia [ŚWIĄTECZNE SMSY, WIERSZYKI, RYMOWANKI] *** Jak co roku czekamy na święta,

Choć w 2023 droga do nich była kręta,

Może w dużym gronie świętować nie będziemy,

To i tak z uśmiechem je z rodziną spędzimy.

Bo to czas magiczny i wspaniały

Jedyny, szczęśliwy i dobry cały.

Z tej okazji dużo zdrowia i radości,

A w 2024 wszelkiej pomyślności. *** Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci pięknych chwil w świetle choinki, radosnych momentów w gronie najbliższych, dystansu do świata w tym szczególnym czasie i worka wspomnień, które pozostaną z Tobą na kolejne lata. Wesołych świąt! *** Spokojnych Świąt w szczupłym gronie rodzinnym

i zdrowego 2023 roku życzą

***

Gorące życzenia świąteczne

Składają aniołki niegrzeczne. ***

Dużo żarła, dobrej muzy.

Lasek boskich jak arbuzy.

Zgrzewy piwa i ogórka,

A na sylwka petard półka. ***

Wesołego Jajka! Oj, to nie ta bajka.

Przepraszam pomyłka - miała być choinka.

***

Na nadchodzące, radosne Święta

i zbliżający się Nowy Rok,

niechaj Chrystusa siła niepojęta,

rozjaśni każdy życia mrok. ***

Wesołych bombek, złotych trąbek,

anielskiego włosia i pieczeni z łosia.

Makowca z Sosnowca, rolady z szuflady

i udanej Pasterki bez żadnej usterki.



Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne życzenia SMS, Facebook. Gotowe do wysłania życzenia bożonarodzeniowe! Proste i oryginalne ***

Prezentów bez liku i choinki do sufitu...

Czyli świąt na 102 - tego życzę ja.

***

W dniu Bożego Narodzenia posyłam z

daleka Wam życzenia, Niech karp

będzie w galarecie, Niech prezentów

całą górę znajdzie każdy pod

choinką i raduje się z rodzinką! ***

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia

Wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,

A blask gwiazd przypomina,

Że czasem wystarczy tylko

wypowiedzieć życzenie…

Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń! ***

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła

świąt Narodzenia Pańskiego.

Odpoczynku od codziennego zabiegania

oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia

w życiu osobistym i zawodowym życzy... ***

Dużo śniegu, smacznej rybki,

lekkiej i niegroźnej chrypki,

uśmiechu od ucha do ucha

i pogody ducha

w nadchodzące święta życzy … ***

Serdeczne życzenia radosnych Świąt

w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki,

zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu

i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku.

***

Pada śnieg, suną sanki,

jest renifer i bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają,

życzenia zdrowych świąt składają.

Niech te święta będą wyjątkowe,

a prezenty odlotowe.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE - oryginalne i fajne życzenia na Boże Narodzenie

*** Dzyn, dzyn, dzyn. Słyszysz już?

To renifery pędzą w mróz.

Z Mikołajem wiozą prezentów stos,

niech i pod Twoją choinkę wpadnie coś.

Boże Narodzenie jest piękne, uwierz w to!

Nawet w pandemii ma tę moc! *** Życzę Wam, aby ten świąteczny czas był dla wszystkich wyjątkowy.

Mimo ograniczeń jakie mamy, niech się spełnią Wasze marzenia.

W ten szczególny czas zapomnijcie o prezentach, ugiętym od potraw stole,

a doceńcie osoby, które na co dzień Was otaczają. To prawdziwy skarb!

Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia! I Szczęśliwego 2023 roku! *** Kolędy już włączone, choinka ubrana, a prezenty spakowane.

To już ten czas! W tegoroczne Święta Bożego Narodzenia chciałabym życzyć Ci:

samych pięknych chwil, dużo zdrowia, pomyślności,

chwili wytchnienia i normalności w zbliżającym się 2024 roku.

Tego chyba potrzeba nam wszystkim! Wszystkiego najlepszego! *** Bóg się rodzi, moc truchleje!

Nowonarodzone Dziecię, w nędznej szopie narodzone

przynosi Nadzieję i Radość.

Niech święta Bożego Narodzenia

umocnią Cię w tej Nadziei, Radości i Zdrowiu

w każdym dniu Nowego 2024 Roku.



Boże Narodzenie. Piękne życzenia bożonarodzeniowe 2020: sms, religijne, piękne, krótkie. Gotowe kartki świąteczne i rymowanki

Białych myśli lekkich jak puch

niech anioł przywieje z nieba,

otworzy skrzydłem nadziei

i niech kolędę zaśpiewa.

Bo dzisiaj jest piękny dzień,

wszystko się rodzi na nowo,

więc w blasku tajemnych świąt

żyj zdrowo i kolorowo. ***

Wiary, co góry przenosi,

nadziei, która nie gaśnie,

miłości w każdej ilości

od Bożej Dzieciny

życzy... ***

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc. ***

Szczęśliwych, kojących,

przeżytych w zgodzie

ze światem i z sobą samym,

pełnych życia i miłości

świąt Bożego Narodzenia

oraz niesamowitego, niezapomnianego,

niepowtarzalnego sylwestra życzy… ***

Niech te święta spokój Wam przyniosą,

a radość chodzi za Wami krok w krok.

Niechaj dostarczą tyle optymizmu,

by starczyło na cały Nowy Rok.

***

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba,

zadumy nad płomieniem świecy,

filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,

pogodnych świąt zimowych,

odpoczynku, zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego, co wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.

Wesołych świąt!

Życzenia Bożonarodzeniowe

***

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań. ***

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego

na świat, abyśmy życie mieli

dzięki Niemu. ***

A Słowo stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwalę,

chwalę, jaką Jednorodzony

otrzymuje od Ojca

pełen łaski i prawdy.

Ewangelia wg św. Jana l, 14 *** Jezus malusieńki leży wśród stajenki,

A my przed ekranem klękamy przed Panem

On-line się modlimy i z Wami łączymy

Dziś Duchem, nie ciałem, lecz Bogu na Chwałę. *** Boże Narodzenie niech da nam Nadzieję,

Że będzie normalnie, bez pandemii fajnie,

A bliskość człowieka już za rogiem czeka.

Niech Nowonarodzony odnowi wszystko wokół nas,

niech dotrzyma towarzystwa, wypełni puste miejsca przy stole

i spełni przynajmniej trzy życzenia.

Niech te Święta Bożego Narodzenia

będą przede wszystkim czasem refleksji,

ale i radości, mimo wszystko.

Fajne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Śmieszne i piękne wierszyki bożonarodzeniowe. Rymowanki proste, religijne, poważne i luźne *** Kiedy śnieg stopnieje

Gdy choinka zgaśnie

Jak mróz odpuści

I ta zima minie

Te wypowiedziane teraz

Szczere życzenia świąt

Dobrych zdrowych i radosnych

Nadal będą gościć

W naszych sercach *** Suną sanie pełne wiary,

Pod choinką moc miłości,

Zaś przy wigilijnym stole

Niech nadzieja nam zagości!

Niezapomnianych świąt

Bożego Narodzenia

Życzy... Oby Bóg zawsze mieszkał w Twym domu

Obyś doznał Jego miłości ogromu

By Ci Aniołów grały zastępy

obyś dostał piękne prezenty ***

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku!

***

Boże Narodzenie wkrótce, więc życzę Ci szczerze Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei By spełniło się choć jedno z twoich marzeń Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń! ***

Życzenia Bożonarodzeniowe - śmieszne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Wesołych świąt! ***

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,

śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.

Świętą noc złocista gwiazda opromienia.

Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.

Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym.

Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE - oryginalne i fajne życzenia na Boże Narodzenie

***

Białe wąsy, biała broda

Tylko śniegu nie ma - szkoda

Iskry sypią się z pod sań

Po asfalcie pędzi drań

Spieszył się bo pusto w worku,

Ale teraz stoi w korku

