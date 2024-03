Życzenia na Dzień Kobiet 8 marca. Romantyczne, śmieszne, wierszyki SMS, łańcuszki, rymowanki na Dzień Kobiet

Dzień kobiet wypada 8 marca. Złóż życzenia kobietom szczególnie bliskim dla Ciebie w ich dniu. Znajdziesz u nas najlepsze i najciekawsze wierszyki, łańcuszki, życzenia SMS na komórkę i inne - romantyczne, zabawne, śmieszne, poważne.

Dzień kobiet to święto wszystkich pań, które obchodzone jest zawsze 8 marca. Szczególnie to święto było w Polsce obchodzone w okresie PRL. Do prezentu (na przykład były to rajstopy) dołączano kwiatka - goździka lub tulipana. O kobietach warto pamiętać nie tylko 8 marca, ale również każdego innego dnia. Jednak w dzien kobiet każdy mężczyzna powinien złożyć życzenia swojej: mamie

żonie / narzeczonej / dziewczynie, babci, cioci, siostrze, kuzynce, koleżankom w pracy czy miłej sąsiadce.

Twoim planom sukcesu,

Twym życzeniom spełnienia,

A dzisiejszego wieczoru Sexu

Aż do znudzenia

... Ósmego marca marcowy wiatr

z odświętną miną do miasta wpadł.

Wpadł do kwiaciarni przed ósmą tuż

i kupił bukiet z tysiącem róż.

I na przystanku przystanął wiatr

i każdej Pani podawał kwiat!

Dużo szczęścia, pomyślności,

mało smutku, moc radości,

byś miłości w życiu miała w bród

boś Ty jest kobieta cud!

Bądź zawsze uśmiechnięta,

Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi,

A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi,

Więc skromny kwiat ode mnie przyjmij,

I swój uśmiech z serca do mnie wyjmij

Kobieta - to piękny kwiat,

To niedocenione zioło,

Które zajmuje cały świat,

O którym się mówi wokoło.

Mówi - nie znając istoty ciała,

Mówi - nie znając doliny duszy.

Kobieta - to nie tylko kwiat,

To kamień, Co z czasem się kruszy

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

Jakie są rodzaje Kobiet ?

Rusałki - ten mnie rusał, tamten rusał.

Damy - temu damy, tamtemu damy.

Kotki - ten mnie miał, tamten miał.

Pobożne - najchętniej leżą krzyżem.

Dziecinne - co do rączki, to do buzi.

Chemiczne - rozkładają się w temperaturze pokojowej.

Partyjne - przyjmują wszystkich członków.

Domatorki - byle komu, aby w domu.

Choćby była zimna zima,

choćby lato męczyło upałem,

pozostań taka jak zawsze byłaś,

taka jaką Ciebie kiedyś poznałem.

Życzę Ci wszystkiego najpiękniejszego

... Moc całusów i kwiatów nie mogą oddać tego co czuję

Uwielbiam chwilę gdy Cię spotkałem, niczego nie żałuję

Dziś 8 marzec i chcę z tobą świętować

Być blisko, trzymać za rękę i całować

