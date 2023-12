Życzenia na Boże Narodzenie 2023/24. Piękne wierszyki świąteczne na Boże Narodzenie: krótkie, sms, firmowe, dla rodziny [NAJNOWSZE ŻYCZENIA]

Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne wierszyki i życzenia świąteczne na Boże Narodzenie: krótkie, długie, sms, firmowe, dla rodziny [WIERSZYKI]

Gdy pierwsza gwiazdka błysnie na niebie, Swięty Mikołaj przybędzie do Ciebie. Powspominacie dawne czasy, popróbujecie Swiateczne frykasy. A potem odleci i skryje Go mrok, lecz Ty się nie martw - wróci za rok.

Śniegu po pachy, Smacznej kiełbachy, Prezentów kupę, Różdżki na dupę, Do nieba choinki Oraz szczęśliwego wyskoku Do Nowego Roku.

Serdeczne życzenia,

aby każdy następny rok

przynosił Ci wszystko to,

co w życiu najpiękniejsze.

Ciepłych i udanych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności

i radości w życiu zawodowym

i prywatnym życzy...

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!