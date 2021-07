Zmarł Daniel Kulesza - założyciel i prezes SRP MEDIVAL Białystok. Zobacz kiedy odbędzie się msza żałobna i pogrzeb

Jak poinformowała Grupa Ratownicza MEDIVAL w nocy z 28 na 29 lipca zmarł jej założyciel i prezes - Daniel Kulesza. MEDIVAL to społeczna jednostka ratownicza z siedzibą w Białymstoku, współpracująca z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Od lat prowadzi szkolenia dorosłych i młodzieży, a także zabezpiecza imprezy masowe odbywające się w województwie podlaskim. W czasie pandemii woziła pacjentów z koronawirusem do szpitala USK w Białymstoku. Śmierć ich prezesa, to wielki cios nie tylko dla członków grupy, ale i dla wszystkich tych, którym ta grupa pomogła.

Dziś w nocy odszedł do Domu Pana, nasz Przyjaciel a zarazem założyciel i Prezes SRP MEDIVAL - Daniel Kulesza.

Daniel pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach na zawsze. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Cześć Jego Pamięci.

Pogrążeni w bólu członkowie Stowarzyszenia.