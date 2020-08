Zamek w Rybołach. Niedokończona tajemnicza budowla, która stała się ciekawostką architektoniczną i turystyczną (zdjęcia)

Dyskoteki odbywały się w istniejącym do dzisiaj szarym budynku z częściowo zasłoniętymi oknami. Kilkadziesiąt metrów od niego, zaczął powstawać zamek.

Rzeczywiście, wczesne lata 2000 były krytyczne dla branży disco polo. Pierwszy zachwyt polską muzyką taneczną już dawno się skończył, a nowa fala z gigapopularnością m.in. Zenka czy Weekendu miała nadejść dopiero za ponad 10 lat.

Zamek w Rybołach miał być dyskoteką

Jak ustaliliśmy, zamek w Rybołach wybudowała białostocka firma ANATEX. Projekt nazywał się "Budowa stanu surowego dyskoteki we wsi Ryboły gm. Zabłudów". Zamawiający to firma "APEX" Kiryluk Wiesława, a koszt inwestycji wyniósł 609.000,00 zł. Zamek powstawał w okresie wrzesień 2003 - kwiecień 2004. Powierzchnia budynku to 1.059,12 mkw.

Rozpoczęta budowla nigdy nie została ukończona. Stała się za to architektoniczną i turystyczną ciekawostką. Ludzie przyjeżdżają w to miejsce specjalnie, żeby zobaczyć i zrobić zdjęcia zamku.

- Tak naprawdę nikt nic nie wie, co będzie z tym dalej - mówią ludzie.