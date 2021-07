Żałobny konwój ciężarówek dla zmarłego tragicznie Roberta Starosty. Tłumy żegnały kierowcę ciężarówki, który zginął w wypadku (zdjęcia)

Do swoich ciężarówek przyczepili żałobne wstęgi. Powiewały smutno, gdy w długim konwoju przyjechali pod cmentarz św. Rocha. Kiedy grabarze nieśli trumnę do kościoła, przez długi czas głośno trąbili. W ten sposób kierowcy samochodów ciężarowych z Białegostoku żegnali kolegę, współpracownika, przyjaciela. Dla wydarzenia udało się nawet zdobyć policyjną obstawę, która zadbała o prawidłowy ruch na jednym z miejskich skrzyżowań.

- My wszyscy jeszcze nie wierzymy, że nie ma go już z nami - przyznaje Krzysztof Chodnicki, kolega z pracy zmarłego kierowcy. - Robert wieczorami dzwonił do nas, by zaplanować pracę. Tego dnia, gdy zginał czułem się bardzo źle. Zdałem sobie sprawę wieczorem, że on już nie zadzwoni - dodaje ze smutkiem.