Zakończył się sezon grzewczy w Białymstoku. W 2021 roku produkcja ciepła wzrosła o 20 procent

Dziesiątego maja oficjalnie zakończył się sezon grzewczy w Białymstoku. W 2021 roku produkcja ciepła w naszym mieście wzrosła o 20 procent w porównaniu to poprzedniego sezonu grzewczego.

Enea Ciepło 10 maja 2021 roku po 211 dniach oficjalnie zakończyła sezon grzewczy 2020/2021 w Białymstoku. Od początku sezonu 12 października 2020 roku spółka odnotowała wzrost zamówionej mocy przez odbiorców ciepła w wodzie.

- W tym roku musieliśmy wyprodukować i dostarczyć naszym odbiorcom więcej ciepła. W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku jest to około dwudziestoprocentowy przyrost produkcji ciepła - powiedział Cezary Ołdakowski prezes koncernu Enea Ciepło.

Grupa Enea dostarczyła ciepło do około 230 tys. mieszkańców Białegostoku. To 75% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców stolicy Podlasia. Pozostałe 25% pokrywanych jest z innych źródeł energii cieplnej np. z gazu czy z prądu. Przez siedem miesięcy Enea Ciepło ogrzewała ponad 3 890 budynków (to o 90 więcej niż w poprzednim sezonie grzewczym). Wśród nich było między innymi: ponad 2 700 budynków mieszkalnych, ponad 300 budynków, w których mieszczą się szpitale, przychodnie, hospicja, szkoły, przedszkola czy domy dziecka i ponad 200 budynków handlowych.

Średnia temperatura zewnętrzna przez ostatnie siedem miesięcy wyniosła 2,1 stopnia C. Dla porównania, w zeszłorocznym sezonie grzewczym 2019/2020 było to 4,6 stopni C.

W Białymstoku funkcjonują dwa systemy dostawy energii cieplnej: sieci wodne - system sieci, gdzie nośnikiem ciepła jest woda

sieci parowe - system, gdzie nośnikiem jest para. W czasie sezonu grzewczego 2020/2021 wzrosła moc zamówiona przez odbiorców ciepła w wodzie, która wyniosła ponad 697 MW (przed rokiem wynosiła ona około 690 MW). Moc zamówiona przez odbiorców ciepła w parze wyniosła 24,040 MW (w sezonie grzewczym 2019/2020 wynosiła 24,090 MW).

Z każdym kolejnym sezonem grzewczym kubatura budynków ogrzewanych przez Enea Ciepło wzrasta. W tym wynosiła ponad 41 200 000 m3. Dla porównania to tak jakby spółka ogrzała w całości ponad pięćdziesiąt Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie. Z tego powierzchnia ogrzewana mieszkalna to ponad 5 760 000 m2. To wielkość prawie 808 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Natomiast powierzchnię ogrzewaną użytkową oszacowano na ponad 2 860 000 m2 (wielkość 400 pełnowymiarowych boisk piłkarskich).

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo sieci ciepłowniczych w zakończonym właśnie sezonie nie było żadnych poważnych awarii. - W sezonie grzewczym 2020/2021 nasi pracownicy na bieżąco reagowali na wszystkie, nawet najmniejsze sygnały związane ze zdarzeniami mogącymi potencjalnie wpłynąć na zakłócenia dostawy ciepła w okresie zimowym. To dzięki temu nie wystąpiły żadne poważne awarie systemu ciepłowniczego - podsumował Cezary Ołdakowski.

Ceny mieszkań w końcu w dół