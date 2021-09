Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 16.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (16.09 11:08) nie ma prądu w podlaskim?

powiat suwalski

Zielone Królewskie, numery: od 8 do 12, działki: 52, 56/2

16.09 od godz. 8:00 do 15:00

Leszczewo, numery: od 1 do 15A, od 20 do 32, dz.8/12, Suchodoły, 11, Szelment

16.09 od godz. 8:00 do 13:00

powiat augustowski

Augustów, ul. Wybickiego numery: od 18 do 58

16.09 od godz. 8:00 do 11:30

Augustów, ul. Obrońców Westerplatte numery: od 37 do 49, ul. Bolesława Limanowskiego numery: 37, 37A

16.09 od godz. 11:00 do 14:30

Ostrowie, 52, 54, 80, 82a, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

16.09 od godz. 8:00 do 14:30

powiat sejneński

Białowierśnie, numery: 2, 4, 6, 7, 9, 10, 10A, 13, 14, domki letniskowe

16.09 od godz. 8:00 do 15:00