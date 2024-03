Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku osiągnął wielki sukces. Ma najlepszy wynik od ostatnich 10 lat

We wtorek (12 marca) Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar i wiceministra Maria Ejchart spotkali się z dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych.

Podczas konferencji, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało szczegółową analizę wyników na aplikacje:

W 2023 r. do egzaminów wstępnych przystąpiło łącznie 6058 studentów, z czego egzaminy zdało 60,5% kandydatów.

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku było to 188 osób, z czego aż 122 otrzymało wynik pozytywny. Oznacza to, że zdało łącznie 64,9% kandydatów. Tym samym, Wydział Prawa UwB osiągnął najlepszy wynik w ciągu ostatnich 10 lat w tej klasyfikacji.

- Jestem bardzo zadowolony z wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, do których w 2023 r. podeszli absolwenci Wydziału Prawa UwB. Wynika z nich, że jesteśmy obecnie na 7. miejscu w Polsce i jest to najlepszy nasz wynik od co najmniej 10 lat. Uważam, że jest to powód do ogromnej satysfakcji dla całej społeczności naszego Wydziału, ale również i Uniwersytetu – mówił prof. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa.