Wspaniały bieg Natalii Kaczmarek. Mistrzostwo Europy z pobitym rekordem Polski Ireny Szewińskiej

- Celem było zwycięstwo. Nie spodziewałam się takiego wyniku. Marzyłam o tytule mistrzyni Europy. Wiedziałam, że mnie na to stać. Przyjechałam w roli faworytki, ale było trudno. Rekord Polski? Gdy szłam w tunelu, przemknęło mi przez myśl, że może go pobiję - powiedziała w wywiadzie dla TVP Sport Natalia Kaczmarek.

- Nie wierzyłam w aż taki wynik. Wiedziałam, że będzie trzeba szybko biegać, wierzyłam w rekord Polski, ale na pewno nie myślałam, że to będzie złamanie 49 sekund. Zmusiły mnie do tego rywalki. Mój trener Marek Rożej śmiał się przed biegiem, gdy go pytali, ile pobiegnę, to mówił, że pobiegnę tyle, na ile mnie zmuszą rywalki, żeby wygrać. Jak widać dobrze mnie zna, bo miał rację - stwierdziła po biegu zawodniczka Podlasia Białystok.