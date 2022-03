Wojsko Polskie dostanie amerykańskie czołgi Abrams. Zobacz pozostałe wyposażenie Sił Zbrojnych RP! (zdjęcia)

Najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat. Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce czołgów Abrams

- Czołgi trafią na wschód dlatego, żeby odstraszyć ewentualnego agresora. Wszyscy wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, żeby nie stało się z Polską to, co dzieje się z Ukrainą, żeby agresor wiedział, że jeżeli uderzy na Polskę to spotka się ze stanowczą odpowiedzią - poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. - Musimy pamiętać, że jesteśmy w NATO. Jednak musimy pamiętać, że wsparcia nie otrzymamy, jeżeli sami nie będziemy zabiegać o naszą wolność. To widać na przykładzie Ukraińców, którzy dzielnie bronią się przed inwazją rosyjską i to właśnie jest powodem, dla którego otrzymują wsparcie ze strony całego wolnego świata. (…) Ale pamiętajmy, że warunkiem podstawowym jest wola oporu, jest to, żeby dany kraj chciał bronić swojej niepodległości.