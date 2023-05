Wnioski po meczu Legia - Jagiellonia. Sytuacja białostoczan wcale nie jest komfortowa.

Klęska 1:5 Jagiellonii Białystok w wyjazdowym starciu z Legią Warszawa była nie tylko przygnębiająca dla kibiców Żółto-Czerwonych, ale też sprawiła, że drużyna trenera Adriana Siemieńca wciąż nie zapewniła sobie pozostania w PKO Ekstraklasie na kolejny sezon. Przy złym zbiegu wyników spotkań w dwóch ostatnich kolejkach istnieje zagrożenie degradacją do I ligi.

Podstawowy wniosek po laniu w stolicy jest taki, że do naprawienia w końcówce tego sezonu i w kontekście kolejnej kampanii jest defensywa Żółto-Czerwonych. Jagiellonia straciła już 46 goli i pod tym względem jest lepsza tylko od dwójki spadkowiczów - Lechii Gdańsk i Miedzi Legnica. Obrona szwankuje szczególnie na wyjazdach. Tylko raz, w zremisowanym 0:0 mecz z Radomiakiem, białostocka drużyna nie straciła gola w delegacji. To daje do myślenia.

Legia - Jagiellona 5:1. Taras Romanczuk: Nie ma dla nas żadnego usprawiedliwienia

Inna sprawa, że Żółto-Czerwoni mogli się nabawić w tej kampanii kompleksu Legii, która rozbiła ich najpierw 5:2 w Białymstoku, a teraz 5:1 u siebie. - Wiemy, jak ważne są mecze z Legią dla naszych kibiców Jagiellonii. Nie ma dla nas żadnego usprawiedliwienia - ocenia w klubowych mediach kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk. - Pierwsza połowa nie była w naszym wykonaniu zła. Druga to z naszej strony kompromitacja. Dostaliśmy cztery gongi. Nie możemy w dwóch meczach z Legią tracić dziesięciu bramek - dodaje.

Mecz w stolicy pokazał też, że lepiej mieć piłkę niż za nią biegać. To Jagiellończycy przebiegli o prawie kilometr dłuższy dystans od gospodarzy, a niewiele z tego wynikało.

Marc Gual. Nie cieszył się z gola, ale to jego trafienie

Wiele kontrowersji wzbudziła postawa Marca Guala. Napastnik Jagi nie cieszył się ze strzelonego gola, bo w lipcu trafi do Legii, co już było dziwne. Podobnie jak radosne rozmowy i uściski po meczu z trenerem rywali Kostą Runjaiciem. Póki co Hiszpan jest jeszcze Jagiellończykiem i powinien solidaryzować się z białostoczanami, a nie z ich pogromcami.

Oczywiście, nie zmienia to faktu, że Gual nie zawiódł w starciu ze swoją przyszłą ekipą. Strzelił gola, był aktywny i nie można zarzucić mu odpuszczania. Tyle, że dla kibiców liczy się nie tylko to, co na boisku, ale i cała otoczka. A tu można mieć do napastnika Jagi zastrzeżenia.

Żartobliwie rzecz ujmując można stwierdzić, że skoro Gual nie cieszył się z bramki, to chciano mu ją odebrać. Niektóre media przypisują honorowe trafienie dla Jagi jako samobójczą bramkę Maika Nawrockiego, od którego rykoszetem odbiła się piłka. Oficjalne źródła - ekstraklasa.org, czy laczynaspilka.pl uznają jednak za strzelca gola Guala, który jest na najlepszej drodze do zdobycia korony króla strzelców.

Wnioski po meczu Jagiellonii. Jest kilka powodów, by zapunktować z Cracovią

Wysoka porażka w stolicy zmąciła dobre nastroje w Białymstoku i zasiała ziarno niepokoju, ale daleko jeszcze do bicia w dzwon na trwogę. To Śląsk Wrocław musi wygrać oba mecze, a czeka go jeszcze wyprawa na stadion Legii. Trudna jest też sytuacja Wisły Płock. Jednak w myśl powiedzenia "umiesz liczyć, licz na siebie" Jagiellonia powinna zrobić wszystko, by zapunktować już w najbliższym starciu z Cracovią, co nie tylko przesądzi sprawę pozostania w lidze, ale też poprawi humory po klęsce w stolicy, no i pozycję w tabeli, co nie jest bez znaczenia dla klubowej kasy.

- Przed nami jeszcze dwa ligowe mecze. Chcemy się w nich dobrze zaprezentować, sięgnąć po komplet punktów i uradować tym naszych kibiców - deklaruje pomocnik Jagi Aurelien Nguiamba.

Oby za słowami Francuza poszły czyny. PROGRAM 33. KOLEJKI 19 maja (piątek): Zagłębie Lubin- Stal Mielec (godz. 18), Korona Kielce- Lech Poznań (20.30).

Zagłębie Lubin- Stal Mielec (godz. 18), Korona Kielce- Lech Poznań (20.30). 20 maja (sobota): Jagiellonia Białystok- Cracovia Kraków (15), Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (17.30), Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (20).

Jagiellonia Białystok- Cracovia Kraków (15), Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (17.30), Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (20). 21 maja (niedziela): Śląsk Wrocław - Miedź Legnica (12.30), Radomiak Radom - Widzew Łódź (15), Wisła Płock - Raków Częstochowa (17.30).

Śląsk Wrocław - Miedź Legnica (12.30), Radomiak Radom - Widzew Łódź (15), Wisła Płock - Raków Częstochowa (17.30). 22 maja (poniedziałek): Warta Poznań - Piast Gliwice (19).