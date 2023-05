Legia - Jagiellonia 5:1. Trener Jagi Adrian Siemieniec: Przepraszam naszych kibiców

Oto, co po meczu w Warszawie mieli do powiedzenia szkoleniowcy Jagiellonii i Legii.

KOSTA RUNJAIĆ (Legia): Przystępowaliśmy do spotkania po rozczarowującej porażce z Pogonią. W tygodniu widziałem dużą koncentrację w zespole i chęć zmazania plamy. Jagiellonia to niebezpieczny zespół, zwłaszcza w ofensywie, ma najlepszego strzelca w lidze. Straciliśmy niepotrzebną bramkę. Zachowaliśmy jednak spokój i zagraliśmy tak, jak sobie to założyliśmy.

Druga połowa w naszym wykonaniu była na bardzo dobrym poziomie. Byliśmy odważni, wszystko się zazębiało. Obawialiśmy się Jagiellonii, która była groźna w fazie ofensywnej. Zachowaliśmy spokój będąc przy piłce. Tym zwycięstwem umocniliśmy się na drugim miejscu w tabeli. Przed nami dwa mecze, w których mamy do zdobycia sześć punktów.