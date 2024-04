WIOŚ i policja zlikwidowały nielegalny demontaż samochodów na terenie powiatu białostockiego

Wspólne działania doprowadziły do ujawnienia dwóch magazynów zawierających zdemontowane części samochodowe oraz stanowiska do demontażu pojazdów wyposażone w odprowadzenie odpadów ciekłych do gruntu. Ponadto inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w trakcie czynności odkryli urządzenia służące do nielegalnego spalania odpadów płynnych pochodzących z rozbieranych samochodów.

Łącznie stwierdzono 40 tys. części samochodowych pochodzących z nielegalnego demontażu pojazdów. WIOŚ w Białymstoku we współpracy z innymi służbami prowadzi dalsze czynności mające na celu ukaranie sprawców.

