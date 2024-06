Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski w Podlaskiej Izbie Rolniczej. Rolnicy skarżyli się na aplikację suszową. Chcą komisji na polach

Susza, dopłaty obszarowe, czy będą wypłacone do końca czerwca, sprawy związane z cenami mleka - wymieniał bolączki, które nurtują podlaskich rolników Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rolnictwo potrzebuje stabilizacji

- Jest potrzebne wsparcie długoterminowe, bo produkcja rolnicza nie może odbywać się od wyborów do wyborów - podkreślał prezes. - - Musimy wiedzieć, co produkować za 5, 10 lat. Potrzebujemy pełnej stabilizacji, także w dochodach.

Rolnicy chcą komisji na polach, a nie aplikacji suszowej

W czasie spotkania rolnicy zgłaszali wiele krytycznych uwag do sposobu szacowania strat spowodowanych przez suszę.

- To, co zrobiła aplikacja suszowa w ubiegłym roku, to nie powinno się zdarzyć. Rolnik nie otrzymał dofinansowania suszowego, bo nie miał 30 proc. strat. Powód posiadał zwierzęta. Tyle, że brak tego wsparcia odczuł najbardziej na wiosnę, bo musiał kupić po wyższej cenie pasze dla tych zwierząt - mówił jeden z delegatów.

Dlatego zaproponował, by wrócić do systemu z 2015 roku, gdy to komisje chodziły po gospodarstwach i oceniały realne straty.

To trzeba robić szybko, dokąd te zboża są na polach - proponował kolejny rolnik. Dodał, że ubiegły rok był pod względem suszy tragiczny, ale ten zapowiada się jeszcze bardziej.