W dolinach rzek Biebrzy i Narwi wiosna w pełni

Najnowsza galeria z Narwiańskiego Parku Narodowego dotyczy ptaków.

Na profilu NPN można przeczytać:

Narwiański Park Narodowy jest miejscem występowania wielu gatunków ptaków. Chronimy szczególnie awifaunę wodno- błotną. Jednak zwracamy też uwagę na te gatunki, które gnieżdżą się przy naszych budynkach otoczonych przez wiele dziuplastych drzew. Są to potencjalne miejsca lęgowe dla dziuplaków wtórnych.

Do tej grupy zaliczamy m. in. szpaki. W okresie godowym ich upierzenie jest czarne, ale ozdobione jasnobrązowymi obwódkami, a całość mieni się metalicznym zielonym i fioletowym połyskiem. Nogi mają intensywnie czerwone, a dziób jest barwy żółtej. Szpaki składają od 3 do 6 turkusowych jaj, z których po około dwóch tygodniach wyklują się pisklęta. Szpaki mają zdolność naśladowania głosów innych gatunków. Latem i jesienią możemy spotkać stada tych ptaków liczące wiele setek osobników wspólnie żerujących. Szczególnie przed odlotem na zimowiska możemy podziwiać ich widowiskowe synchroniczne loty.