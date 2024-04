Nad Narwią natura budzi się do życia wyjątkowo pięknie

Bobry są ważne dla zdrowia rzek i strumieni. Działają jak małe budowlane ekipy, tworząc tamy i stawy, które regulują poziom wody. To pomaga w zapobieganiu powodziom i utrzymywaniu stabilności ekosystemów wodnych. Ale to nie wszystko! Praca bobrów nad udową ich domów też pomaga oczyszczać wodę z zanieczyszczeń, co korzystnie wpływa na życie innych roślin i zwierząt. Dlatego w Dniu Bobra warto pomyśleć o tym, jak ważną rolę odgrywają te zwierzęta w naszym środowisku. Doceniajmy ich i działajmy, aby chronić ich siedliska. To ważne dla zachowania różnorodności życia na Ziemi.