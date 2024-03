Uniwersytet w Białymstoku stworzył wystawę "Kamienne pisanki". Jajka z różnych minerałów w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym

W wielu kulturach jajko symbolizuje moc, stabilność i ochronę, jest również symbolem życia. To także nieodłączny element symboliki Świąt Wielkiej Nocy. Na wystawie przygotowanej przez UCP jest 17 jaj wykonanych z 15 różnych minerałów.

Są także jajka marmurowe, wykonane z pięknego czarnego marmuru, marmuru złocistego, czy białego marmuru Carrara. Ten ostatni wydobywa się od czasów etruskich, jako marmur kararyjski. Włoscy artyści – m.in. Filippo Brunelleschi i Giovanni Lorenzo Bernini – używali marmuru Carrara do rzeźbienia. To z tej skały wykonane zostały największe dzieła Michała Anioła, choćby Pieta watykańska znajdująca się w bazylice Św. Piotra w Rzymie, czy rzeźba Dawida we Florencji.