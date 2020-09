Twoje auto czeka przegląd? Pewnie nie przejdzie go przez te rzeczy. To najczęstsze usterki polskich samochodów

Pół miliona niesprawnych aut na polskich drogach

Na 16 mln przeglądów samochodów wykonanych w 2019 roku, jedynie 3 proc. zakończyły się negatywnym wynikiem. To ok. 480 tys. pojazdów, ale uwaga! Baza CEPiK nie uwzględnia samochodów, które jeszcze przed wjazdem na stację kontroli pojazdów zostały odrzucone. Nie wiemy też, ile samochodów przeszło przegląd, choć nie powinno.

Portal Autokult dotarł do danych Ministerstwa Cyfryzacji, dzięki którym wiadomo, jakie są najczęstsze usterki samochodów stwierdzane w trakcie przeglądu technicznego. Chcesz wiedzieć, co warto sprawdzić w aucie przed przeglądem? Zobacz, przez co najczęściej samochody go nie przechodzą!