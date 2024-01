Trwa nabór wniosków na dofinansowanie z MON dla szkół na tworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego

Klasy o profilu wojskowym pod patronatem MON. Korzyść dla uczniów i placówek

- Od dziecka pasjonowało mnie wojsko i służby mundurowe. W przyszłości chciałbym zostać pilotem. Bez dwóch zdań szkoła średnia, którą wybrałem, pomoże mi się przygotować do Lotniczej Akademii Wojskowa w Dęblinie i spełnić moje marzenie - mówi Marcin Rogalski, uczeń mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowe im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku, tzw. Feniksa.

W środę (24.01) odbyło się tu szkolenie kadetów na wirtualnej strzelnicy oraz pokaz elementów samoobrony i postaw strzeleckich.

Do białostockiego "Feniksa" aktualnie uczęszcza 140 uczniów, w tym 75 do klas utworzonych w ramach dwóch Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW). To z programu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dzięki dofinansowaniu szkoła zakupiła m.in. kurtki, hełmy, maski przeciwgazowe, lornetki, gumowe atrapy noża, repliki pistoletu ASG, makiety karabinka AK, radiotelefon czy nosze i komplet do kwalifikowanej pierwszej pomocy.