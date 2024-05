Trasy rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 25 - 26 maja? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. 🚲 Trasa rowerowa: Odcinek 6 cz. 2/2 Suwałki-Wigry Rajd Mazury-Podlasie Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,26 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 581 m

Suma zjazdów: 628 m Kanczi_waw poleca tę trasę Druga część naszej dzisiejszej podróży. Wyjazd z Suwałk wcale nie jest taki łatwy, za peronem PKP kierowaliśmy się niebieskim szlakiem pieszym, dzięki czemu udało nam się wyskoczyć na główną wylotówkę (trasa 653). Później mieliśmy jechać niebieskim szlakiem przez Małą Hutę do Leszczewa, ale most na Jeziorze Krzywym był w remoncie, więc co nieco musieliśmy zmienić nasze plany. Za miejscowością Krzywe skręciliśmy z powrotem w las na czerwony szlak rowerowy (PSB), którym już dojechaliśmy do samych Wigier.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wczasy Rowerowe: Trasa I. Do Sanktuarium w Studzienicznej Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 173 m

Suma zjazdów: 174 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Damjen78 Najpierw jedziemy długą, pieszo-rowerową promenadą wzdłuż jeziora Necko. Potem niestety czeka nas uciążliwy odcinek piaszczystej tarki od strony północnego brzegu jeziora Białego. Tłucze na niej niemiłosiernie, wszystko zdaje się drgać dookoła, tak jakby po nawierzchni drogi przejechał ciężki spych i zostawił odbite ślady gąsienic. Taka sama trasa wiedzie niestety od Studzienicznej do rezerwatu Stara Ruda i z powrotem (trafiliśmy tam omyłkowo zamiast jechać na południe w kierunku jeziora Sajno). Samo Sanktuarium urokliwie usytuowane pośród wój Jeziora Studzienicznego, oblegane przez turystów, wywiera za to kojące wrażenie na obolałe członki, jak również dostarcza bogatych doznań estetycznych. Można tam dotrzeć też wycieczkowym stateczkiem.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Goniądz - Twierdza Osowiec-Goniądz Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 28 m

Suma zjazdów: 38 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Turystyka

Miejsce: pętla wokół doliny Biebrzy w sąsiedztwie Goniądza przez Wólkę Piaseczną, Płochowo, Osowiec, Osowiec-Twierdza z powrotem do Goniądza.

Atrakcje: urozmaicona krajobrazowo (bagienne łąki, zakrzaczenia, pola, lasy) i przyrodniczo trasa. Po drodze liczne obserwacje ptasie, a przy odrobinie szczęścia zobaczenie łosia.

Za Osowcem w pobliżu ruin Fortu II twierdzy Osowiec należy zatrzymać się na spacer po Terenowym Ośrodku Edukacyjnym (drewniane kładki oraz wieże obserwacyjne wyposażone w tablice edukacyjne; ładna panorama bagien z wieży przy kanale Rudzkim, wiosną dużo ptaków, panorama na ruiny fortu II twierdzy Osowiec).

Siedziba Biebrzańskiego PN w Osowcu-Twierdzy: wystawy fotograficzne, ekspozycja przyrodnicza, informacja turystyczna, wydawnictwa, prelekcja filmu o BPN.

Wizyta w twierdzy Osowiec.

Jak dotrzeć: całość trasy zajmuje ok. 25 km, prowadzi głównie drogą asfaltową, miejscami „żwirówka”. Początek w Goniądzu, dalej w kierunku Wólki Piasecznej przez most na Biebrzy. Kontynuujemy drogą asfaltową w kierunku Płochowa, dalej Osowca. Z Osowca w kierunku Osowca-Twierdzy „żwirówką”. Z Osowca-Twierdzy wzdłuż torów do drogi asfaltowej w kierunku Goniądza. Wariant dostępny dla rowerzystów lub jako wycieczka samochodowa.

Czas trwania: 4-6 h rowerzyści; ok 8-10 godzin w wariancie pieszym, z odpoczynkiem dla dla mało zaprawionych piechurów

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Las Cieliczański Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,15 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 770 m

Suma zjazdów: 767 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Dzisiejsza wycieczka do rezerwatu Las Cieliczański (N: 53°10'46.92” E: 23°21'39.6”). Choć gdzieniegdzie pokropił deszczyk i było dość zimno, była to fajna traska jak na koniec listopada - około 55 km. widoki w tym rezerwacie przednie, bardzo duża aktywność bobrów, widać mają tam idealne warunki. Można też dojechać samochodem do Cieliczanki i stamtąd już parę kilometrów do rezerwatu.Obowiązkowo wpisuję ten rezerwat do odwiedzenia wiosną. Zdecydowanie polecam. Powierzchnia tego rezerwatu to ponad 370 hektarów!! Nie sposób tego pokazać na zdjęciach, filmach i innych nośnikach. Warto jednak poświecić jeden dzień, by tu przyjechać i poobserwować w ciszy "świat obok nas na wyciągnięcie ręki", a wrażenia pozostaną na długo.:)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Drzewo i Sacrum - Podlaski Szlak Kulturowy Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 122,63 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 110 m

Suma zjazdów: 112 m Trasę dla rowerzystów poleca Polskie_Szlaki_Tematyczne

Szlak "Drzewo i Sacrum" stworzonyy z myślą o ukazaniu piękna drewnianej architektury białostocczyzny, niezwykłości starych drewnianych chat, zabytkowych kapliczek, cerkwi i kościołów. Chciano także pokazać turystyczne i kulturowe walory terenów, przez które przebiega jego trasa (gminy: Bielsk Podlaski, Orla, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Czyże, Narew, Zabłudów). Są to obszary nierzadko pomijane na trasach wypraw turystycznych na Podlasie, a niesłusznie. Przecież to właśnie na tych terenach zachowały się jeszcze przykłady drewnianego budownictwa z końca XVI wieku, to właśnie tu wiele chat zdobią piękne drewniane okiennice, narożniki i wiatrownice. Białostocczyzna to także obszar przenikania się Wchodu i Zachodu, obszar kulturowo i mentalnie kształtowany przez różne narody, religie i wspólną historię mieszkańców. Elementem bogatej mozaiki Podlasia są Białorusini, którzy od stuleci kształtowali kulturowy charakter tych ziem. Do dziś na wielu obszarach Białostocczyzny zachował się język, zwyczaje, a także kultura materialna podlaskich Białorusinów. Gminy, przez które przebiega szlak są częścią tego obszaru.

Na trasie szlaku możecie spotkać ludowych rzemieślników, artystów, muzyków czy rzeźbiarzy. Wszyscy ci ludzie tworzą niepowtarzalny klimat tych obszarów i niewątpliwie wzbogacają jego przestrzeń kulturową. Wytyczając trasę szlaku, stworzono kilka alternatywnych możliwości poruszania się po nim. Wszystko po to, by pokazać jak najwięcej z piękna i bogactwa drewnianej architektury Podlasia, ale także po to, by każdy mógł wybrać te obszary, które najbardziej go interesują. W najciekawszych miejscowościach na trasie Podlaskiego Szlaku Kulturowego "Drzewo i Sacrum" umieściliśmy tablice informacyjne. Dowiecie się z nich o historii miejscowości, o tym, co warto w niej zobaczyć, z kim się spotkać. Szlak "Drzewo i Sacrum" nie powstałby bez pomocy wielu życzliwych ludzi. Materiały na tablice oraz do broszur informacyjnych przygotowywane były przez specjalistów, ale duża ich część była zebrana przez uczestników obozów badawczych (Orla 2008, Narew 2009, Hajnówka 2010). Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kresy cz. 2 Początek trasy: Michałowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,73 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 1 990 m

Suma zjazdów: 1 985 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę

Trasa Kresowa cz.1, bardzo malownicza, zadziwił nas (pozytywnie) praktycznie bardzo mały ruch samochodów, generalnie wzdłuż granicy z Białorusią, masa fajnych miejsc i widoków, trasa lekka.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wypad do królewskiego miasta Knyszyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 174,4 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 770 m

Suma zjazdów: 779 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Od jakiegoś czasu chodził za mną pomysł wyjazdu do Knyszyna. To jakby naturalne przedłużenie trasy do Tykocina, który często odwiedzamy.

Poranek słoneczny, tyle że 8 st. C za oknem. Jednak chłód nie był największym naszym zmartwieniem... Wiatr... Wiatr, to był nasz koszmar.

Tykocina nie będę Wam opisywał, bo był już przez nas tyle razy odwiedzany, że jego opis można znaleźć w poprzednich naszych wyprawach. W każdym razie to, co zapamiętamy w szczególności, to bruk :). Kolega Andrzej śmiał się, że mogliśmy posmakować tego, co kolarze na trasie wyścigu Paryż - Roubax :)...tyle że my przez krotki odcinek... jakieś 2-3km :). Knyszyn. Małe podlaskie miasteczko, jakich wiele. Lecz ma dość bogatą historię. Jest to Królewskie Miasto. Tu król Zygmunt August często gościł i tu niestety dokonał żywota 7 lipca 1572. Oczywiście nic się nie zachowało z tamtych czasów... ale na tą okoliczność stoi pomnik króla. Poza tym w samym Knyszynie zachowało się kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków. M.in. drewniany budynek z końca XVIII w., w którym mieszkali Klattowie. Kirkut żydowski, rynek typowy dla małych miasteczek oraz kościół, który został wybudowany w 1579 r.

Monki: stolica ziemniaka :). Niestety, nie posiada odpowiedniego pomnika upamiętniającego tę bulwę :) Trzcianne - wioska o bardzo polskiej nazwie :). Fajnie zagospodarowany skwerek z wiatą, pod którą można odpocząć, coś zjeść i wypić. W pobliżu kilka sklepów, więc nie ma problemów z zaopatrzeniem się w prowiant. Trzeba powiedzieć, ze na całej trasie, mimo świąt, nie było problemów z zakupem napojów i batoników. Za Trzciannym wjeżdża się do Biebrzańskiego Parku Narodowego, do krainy łosia, wodniczka i ogólnie wszelkiej zwierzyny. Główny szlak nosi nazwę Carskiego Traktu. Kilka lat temu jazda nim to był koszmar dla kierowców i rowerzystów... Resztki asfaltu mieszały się z brukiem pamiętającym cara Mikołaja.... No i dziury wielkości autobusu, w których niejeden zostawił zawieszenie swojego pojazdu. Teraz to gładki dywanik, po którym aż chce się jechać. Co prawda żaden łoś nie wyszedł nam na spotkanie, ale lisy obserwowały nas ze skarpy i nie spieszyły się z ucieczką :).

Następnie skierowaliśmy się na Wiżnę, by po drodze zahaczyć o Górę Strękową, gdzie jest symboliczny grób mjr. Raginisa i jego żołnierzy z SGO "Narew", którzy walczyli z pancernymi szwadronami Guderiana we wrześniu 1939 r. Przed mostem na Narwi zjechaliśmy na drogę prowadzącą do Rutek. Miłośnicy ptactwa mają tu co obserwować. Od dzikich gęsi, kaczek, po bataliony i orły bieliki... lornetka i można do syta napawać się widokiem ptasiego królestwa. Po przejechaniu prawie 180 km dotarliśmy do domu... Wiatr często dawał się we znaki i były chwile, gdy żałowałem, że umiem jeździć na rowerze... ale takie wyprawy tylko hartują charakter :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po obrzeżach Narwi Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,2 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 725 m

Suma zjazdów: 723 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu Dzisiejsza traska: 86 km, dużo słońca, ale i dużo bardzo wody - i tej wypitej, i tej do kąpieli. Można kąpać się praktycznie wszędzie, a nawet można przekroczyć Narew wpław ze względu na niski stan wody, rower na ramię i przekraczamy rzekę w dowolnym miejscu, woda daje fajną ochłodę.

Traska dość atrakcyjna widokowo i godna polecenia. Niestety temperatura dawała się mocno we znaki podczas jazdy. Pociąg 08.13 ze stacji Białystok (15,50 pln w tym 7 pln za rower), ja wysiadłem w Rajsku. Po drodze jest wiele miejsc, gdzie można biwakować, i kwater agroturystycznych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Białowieży Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,05 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 430 m Rowerzystom trasę poleca Fotoimpresje Wyruszyliśmy z miejsca naszego zakwaterowania w Suszczym Borku, asfaltem do Narewki i dalej w kierunku wsi Gruszki.

Za gruszkami juz tylko przez las drogami gruntowymi ale twardymi do Białowieży. Po drodze zobaczyliśmy między innymi żubry w rezerwacie pokazowym i zwiedziliśmy skansen w Białowieży.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla maratonu Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 84 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 658 m

Suma zjazdów: 668 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Postanowiliśmy sprawdzić trasę, na której ma odbywać się 24-godzinny maraton. Sprawdzić nawierzchnię, ukształtowanie terenu. Co mogę powiedzieć po jej przejechaniu? Trasa naprawdę jest dobra. Niewielkie odcinki, które zaznaczyłem na mapie, są popękane i połatane tzw. "plombami". Pofałdowanie....hmmmmmmmm...po jednym czy dwóch pętlach to nie widzę problemów z podjazdami, ale kolejne okrążenia mogą być ciekawe. Inną sprawą są skrzyżowania. Poza przejazdem w Jabłonka Kościelna-Faszcze, Mościchy i Stara Ruś jest jeszcze kilka, na których trzeba będzie zwracać szczególną uwagę.

Nawiguj

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.