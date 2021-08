Transfery. Michał Żyro nowym napastnikiem Jagiellonii Białystok

Skuteczność jest słabą stroną Podlasian w tym sezonie. Stąd starania działaczy, by wzmocnić tę formację jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego.

- Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Od pierwszego kontaktu minął tydzień, może dwa. Trafiłem tutaj, ponieważ zwyciężyły moje ambicje sportowe. Piast oferował mi umowę, ale nie chciałem godzić się z rolą rezerwowego. Uważam, że mam coś jeszcze do udowodnienia, a Białystok i Jaga będą doskonałym miejscem, aby to udowodnić - mówi nowy zawodnik Jagiellonii w rozmowie z klubowymi mediami.

Żyro ma bogaty życiorys piłkarski. Jest wychowankiem KS Piaseczno, skąd trafił do Legii Warszawa. W barwach stołecznego klubu trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Polski. Z Legii trafił do Anglii (Wolverhampton, Charlton), a po powrocie do kraju reprezentował barwy Pogoni Szczecin, Stali Mielec, Korony Kielce, a ostatnim jego klubem był Piast. W poprzednim sezonie wystąpił w 26 spotkaniach ekstraklasowych gliwickiej drużyny (cztery gole i cztery asysty), a w bieżącej kampanii grał czterokrotnie.